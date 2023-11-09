Новогодний отдых «все включено» на курортах Краснодарского края обойдется в 100 тыс. рублей

9 ноября «Ассоциация туроператоров» сообщила , сколько будет стоить на Новый год отдых по системе «все включено» в Сочи, Анапе и Геленджике и как обстоят дела с номерами.

По данным туроператора «Дельфин», сегодня бронирование таких туров в три раза превышает прошлогодние показатели. Эксперты считают, что фаворитами стали гостиницы Анапы, так как на курорте самый большой выбор отелей all inclusive.



Как сообщают туроператоры, отдыхающие бронируют новогодние туры «все включено» в Сочи, Анапу и Геленджик на 3-4 дня. Чаще всего в отели заезжают с захватом 31 декабря или после 2 января.

На новогодних праздниках поездка в Анапу в среднем обойдется в 85-110 тыс. рублей на двоих. Аналогичный тур в Сочи будет стоить 90-120 тыс. рублей на двоих, а в Геленджик — 100-140 тыс. По сравнению с прошлым годом гостиницы «все включено» на курортах региона подорожали до 40%.



«По ряду объектов цены выросли на 20-40%. Отели придерживаются динамического ценообразования. С приближением Нового года цены на оставшиеся номера вырастут», — поделилась коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах.