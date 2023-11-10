Семья из Геленджика открыла велопрокат в гараже и рассказала о выручке в 100 тыс. рублей за месяц и тратах на оборудование

Жительница Геленджика Анастасия Перетурина рассказала, как открыла вместе с отцом точку велопроката прямо в гараже у дома и заработала за июнь почти 100 тыс. рублей

Нюансами велопрокатного бизнеса Анастасия Перетурина поделилась с «Тинькофф Журналом».

Веломаршрут без велосипедов Анастасия живет в Геленджике, в частном доме в двух километрах от веломаршрута «Вело Sea». Он растянулся на 17 км вдоль морского побережья от Голубой бухты Геленджика до Кабардинки через сосновый лес. Тропа открылась в августе 2022 года и быстро обрела популярность в местных тревел-блогах: на пути есть живописные смотровые с лавочками и лестница из 287 ступеней к морю. В комментариях часто отмечали одну и ту же проблему — отсутствие пункта велопроката поблизости. К тому же в самом Геленджике действует запрет на катание по набережной.

Так Анастасия вместе с отцом решила открыть прокат «Вело Бухта» прямо в гараже у дома. Ранее девушка уже занималась похожим бизнесом — сдачей в аренду сапбордов, так что у нее уже было оформлено ИП с нужным видом деятельности. Гараж стал местом хранения велосипедов, а пространство перед ним — площадкой для демонстрации техники. Так предприниматели экономят примерно 30 000 рублей в месяц на аренде помещения. Напротив пункта проката есть магазин с парковкой, кафе и автобусная остановка.

Участок маршрута «Вело Sea» © Скриншот видео «Веломаршрут 17 км Геленджик — Кабардинка» на ютуб-канале wow_gelen

Участок маршрута «Вело Sea» © Скриншот видео «Веломаршрут 17 км Геленджик — Кабардинка» на ютуб-канале wow_gelen

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Первые три велосипеда и ошибки

Еще до открытия проката отец Анастасии купил их за 105 000 рублей для семьи. На них и протестировали спрос перед запуском. Он оказался высоким, и тогда родители девушки выделили еще 350 000 рублей на покупку 9 велосипедов. Всего на запуск пункта проката ушло 477 500 рублей. Кроме самой техники деньги понадобились на хозблок (50 000 рублей), велопарковку (5 000 рублей), камеру видеонаблюдения (5 000 рублей), аксессуары и оборудование (10 815 рублей).

Сейчас в парке «Вело Бухты» — 12 велосипедов. Их регулярным техобслуживанием и мелким ремонтом занимается отец Анастасии.

В «Вело Бухте» есть два варианта аренды: почасовая — 250 рублей в час и дневная — 800 рублей. Минимальное время проката — два часа, а в выходные дни можно выбрать только второй вариант. Аренда детского велокресла — 300 рублей. Прокат работает ежедневно с 09:00 до 19:00, но закрывается в ливневую погоду.

Такое ограничение установили неспроста — на лесной тропе цепь велосипеда сильно забиваются грязью, и педали перестают крутиться. В таком случае туристу придется возвращаться пешком, плюс могут сломаться дорогостоящие детали. Кроме работы в дождь предприниматели отметили еще две допущенные на старте ошибки: отсутствие в договоре аренды времени возврата велосипеда и грубую мойку техники.

Участок маршрута «Вело Sea» © Скриншот видео «Веломаршрут 17 км Геленджик — Кабардинка» на ютуб-канале wow_gelen

Участок маршрута «Вело Sea» © Скриншот видео «Веломаршрут 17 км Геленджик — Кабардинка» на ютуб-канале wow_gelen

Успехи в сезонном бизнесе и новые цели В июне 2023 года выручка пункта проката выросла до 99 800 рублей — месяц был прохладным, и туристы часто выбирали велопрогулки вместо купания в море. Анастасия делала ставку и на август, но он принес только 34 700 рублей — было слишком жарко и пыльно. Гораздо комфортней для велопрогулок оказался безветренный и солнечный сентябрь, поэтому девушка прогнозирует рост выручки осенью.

«В пятницу, субботу и воскресенье работает от 10 до 12 велосипедов, иногда спрос даже выше. Поэтому планируем расширить парк до 15 велосипедов, откладывая 30% выручки на это. В будние дни спрос нестабилен и колеблется от 2 до 12 велосипедов. Кроме того, детские велокресла используются пару раз в неделю. Самая высокая касса в день — 9800 рублей», — отмечает Анастасия.

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В пункте проката Анастасия и ее отец рассказывают туристам про маршрут, его направление, протяженность, интересные места и помогают выбрать велосипед. Девушка обозначила два способа прохождения веломаршрута: «Можно доехать из Голубой бухты Геленджика до Кабардинки и вернуться по тому же пути. Либо второй вариант: из Кабардинки вернуться в прокат по автомобильной трассе, получается кольцевой маршрут. Второй способ многие считают менее безопасным. Весь маршрут часто выбирают из-за достопримечательности — сухогруза «Рио», вынесенного на берег, спуск к нему находится ближе к Кабардинке». Подробностями и советами по прохождению веломаршрута «Вело Sea» Анастасия поделилась в видео: