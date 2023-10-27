Суд Краснодара оштрафовал женщину за дискредитацию армии из-за лайка флага Украины
В соцсетях в группе «Краснодар Интурист» женщина поставила лайк на изображение флага Украины. За это ее оштрафовали на 30 тыс. рублей
В мессенджере WhatsApp* 4 сентября 2023 года в группе «Краснодар Интурист» женщина лайкнула фотографию с флагом Украины. В сообществе находилось 40 человек.
Ленинский районный суд обвинил жительницу Краснодара в дискредитации ВС РФ и назначил ей административный штраф в размере 30 тыс. рублей.
Напомним, что в конце сентября жителя Кубани осудили на восемь лет за фейки о ВС РФ.
Как писали ранее Юга.ру, в августе краснодарцу назначили шесть лет колонии строгого режима за попытку поджечь военкомат.
*WhatsApp — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ
25 октября, 19:36Экскурсия по кладбищу, велозаезд, русская вечеринка
И еще 8 идей, как отметить Хэллоуин в Краснодаре
Вчера, 14:15Говорящая щука, кошки-мышки, императрицы
Рассказываем, что посмотреть в кино с 26 октября