Суд Краснодара оштрафовал женщину за дискредитацию армии из-за лайка флага Украины

В соцсетях в группе «Краснодар Интурист» женщина поставила лайк на изображение флага Украины. За это ее оштрафовали на 30 тыс. рублей

В мессенджере WhatsApp* 4 сентября 2023 года в группе «Краснодар Интурист» женщина лайкнула фотографию с флагом Украины. В сообществе находилось 40 человек.

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Ленинский районный суд обвинил жительницу Краснодара в дискредитации ВС РФ и назначил ей административный штраф в размере 30 тыс. рублей.



Напомним, что в конце сентября жителя Кубани осудили на восемь лет за фейки о ВС РФ.



Как писали ранее Юга.ру, в августе краснодарцу назначили шесть лет колонии строгого режима за попытку поджечь военкомат.