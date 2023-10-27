Суд Краснодара оштрафовал женщину за дискредитацию армии из-за лайка флага Украины

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

В соцсетях в группе «Краснодар Интурист» женщина поставила лайк на изображение флага Украины. За это ее оштрафовали на 30 тыс. рублей

В мессенджере WhatsApp* 4 сентября 2023 года в группе «Краснодар Интурист» женщина лайкнула фотографию с флагом Украины. В сообществе находилось 40 человек.

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Ленинский районный суд обвинил жительницу Краснодара в дискредитации ВС РФ и назначил ей административный штраф в размере 30 тыс. рублей.

Напомним, что в конце сентября жителя Кубани осудили на восемь лет за фейки о ВС РФ.

Как писали ранее Юга.ру, в августе краснодарцу назначили шесть лет колонии строгого режима за попытку поджечь военкомат.

*WhatsApp — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Армия Краснодар СВО Суд

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