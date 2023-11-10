Кубанская идентичность, психология и эзотерика. В Краснодаре на выходных пройдет серия лекций

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций

11 ноября в 16:30 стартует встреча с Дмитрией Галтеловым «Психология VS эзотерика. Где проходит грань?».

Программа:

  • Что есть психология?
  • Что есть эзотерика?
  • Почему эзотерика считается псевдонаучным знанием?
  • Почему психология — наука?
  • В чем принципиальное отличие одного от другого?

11 ноября в 19:00 будет лекция Федора Смолякова «Кубанская идентичность: между шаурмой и нагайкой».

Программа:

  • Эрик Эриксон и идентичность;
  • Жильбер Симондон и индивидуализация;
  • Бенедикт Андерсон и воображаемые сообщества;
  • этапы формирования кубанской идентичности;
  • хлебосольность или шаурмичность;
  • почему понаехи аутентичнее местных;
  • хлопок одной нагайкой: 5 правил, как избежать кубанского страдания.

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11 ноября в 20:00 начнется показ фильма «Несколько счастливцев». Две пары встречаются и влюбляются, теряют друг друга, а затем сходятся вновь. После просмотра зрители обсудят с ведущим увиденное на экране.

12 ноября в 16:00 стартует лекция Юлии Гладиной «С чего начиналась школа и какая она сейчас».

Программа:

  • история образования в РФ;
  • раньше было лучше?
  • на что делали упор в советской системе образования;
  • как жили школы в годы ВОВ;
  • новые образовательные тенденции;
  • взаимоотношения ученик-учитель, ученик-родитель и ученик-ученик раньше и сейчас.

Купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарской кофейне «Тепло» 11 ноября состоится встреча литературного клуба «Бродский». Обсуждать участники будут две книги: «Его последние дни» Рагима Джафарова и «Что-то не так с Гэлвинами» Роберта Колкера.

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Кубанская идентичность, психология и эзотерика. В Краснодаре на выходных пройдет серия лекций
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