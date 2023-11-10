Кубанская идентичность, психология и эзотерика. В Краснодаре на выходных пройдет серия лекций

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций

11 ноября в 19:00 будет лекция Федора Смолякова «Кубанская идентичность: между шаурмой и нагайкой» .

11 ноября в 16:30 стартует встреча с Дмитрией Галтеловым «Психология VS эзотерика. Где проходит грань?» .

11 ноября в 20:00 начнется показ фильма «Несколько счастливцев». Две пары встречаются и влюбляются, теряют друг друга, а затем сходятся вновь. После просмотра зрители обсудят с ведущим увиденное на экране.

12 ноября в 16:00 стартует лекция Юлии Гладиной «С чего начиналась школа и какая она сейчас».

Программа:

история образования в РФ;

раньше было лучше?

на что делали упор в советской системе образования;

как жили школы в годы ВОВ;

новые образовательные тенденции;

взаимоотношения ученик-учитель, ученик-родитель и ученик-ученик раньше и сейчас.

Купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарской кофейне «Тепло» 11 ноября состоится встреча литературного клуба «Бродский». Обсуждать участники будут две книги: «Его последние дни» Рагима Джафарова и «Что-то не так с Гэлвинами» Роберта Колкера.