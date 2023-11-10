Кубанская идентичность, психология и эзотерика. В Краснодаре на выходных пройдет серия лекций
В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций
11 ноября в 16:30 стартует встреча с Дмитрией Галтеловым «Психология VS эзотерика. Где проходит грань?».
Программа:
- Что есть психология?
- Что есть эзотерика?
- Почему эзотерика считается псевдонаучным знанием?
- Почему психология — наука?
- В чем принципиальное отличие одного от другого?
11 ноября в 19:00 будет лекция Федора Смолякова «Кубанская идентичность: между шаурмой и нагайкой».
Программа:
- Эрик Эриксон и идентичность;
- Жильбер Симондон и индивидуализация;
- Бенедикт Андерсон и воображаемые сообщества;
- этапы формирования кубанской идентичности;
- хлебосольность или шаурмичность;
- почему понаехи аутентичнее местных;
- хлопок одной нагайкой: 5 правил, как избежать кубанского страдания.
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11 ноября в 20:00 начнется показ фильма «Несколько счастливцев». Две пары встречаются и влюбляются, теряют друг друга, а затем сходятся вновь. После просмотра зрители обсудят с ведущим увиденное на экране.
12 ноября в 16:00 стартует лекция Юлии Гладиной «С чего начиналась школа и какая она сейчас».
Программа:
- история образования в РФ;
- раньше было лучше?
- на что делали упор в советской системе образования;
- как жили школы в годы ВОВ;
- новые образовательные тенденции;
- взаимоотношения ученик-учитель, ученик-родитель и ученик-ученик раньше и сейчас.
Купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.
Как писали Юга.ру, в краснодарской кофейне «Тепло» 11 ноября состоится встреча литературного клуба «Бродский». Обсуждать участники будут две книги: «Его последние дни» Рагима Джафарова и «Что-то не так с Гэлвинами» Роберта Колкера.