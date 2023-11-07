В Краснодаре пройдет очередная встреча литературного клуба «Бродский»

Обсуждать участники будут две книги. «Его последние дни» Рагима Джафарова — роман о границах психической нормы и природе творчества. Чтобы добиться художественной достоверности книги, над которой работает, и максимально правдоподобно описать пребывание в психиатрической больнице, писатель имитирует расстройство.

Как распознать домашнее насилие и что делать дальше:

«Что-то не так с Гэлвинами» Роберта Колкера рассказывает о семье, которая является олицетворением американской мечты. Отец — герой войны, мать — образцовая домохозяйка, десять сыновей и две дочери, большой дом в живописной долине. Но и у них оказались скелеты в шкафу: абьюз, сексуальное насилие, наркотики и даже убийство.

Условия участия в литературном клубе: прочитанное произведение и подготовленные по нему вопросы, цитата, мысль к обсуждению. Однако можно прийти и просто послушать участников.

Начало в 17:00. Стоимость 500 рублей. Кофейня «Тепло» находится по адресу улица Красная, 204. Подробности можно найти здесь.