Жители Краснодарского края заболевают коронавирусом чаще с каждой неделей

Недельное количество фиксируемых заражений Covid-19 на Кубани выросло почти вдвое с середины октября

Как сообщали Юга.ру, 18 октября стало известно о 485 новых заражениях Covid-19. За предшествующие отрезки недельное число росло медленнее — с 363 заболеваний в конце сентября.

Неделю назад, 31 октября, «Оперштаб» сообщил о 733 случаях инфекции, а еще неделей ранее, 24 октября, власти отчитались о 584 новых заболевших.

Сегодня чиновники сообщили о вирусе у 493 женщин и 312 мужчин. Самому младшему зараженному 6 месяцев, старшему — 95 лет. За неделю госпитализировали 216 жителей. Выписали 716 выздоровевших, троих спасти не удалось.

Больше всего заражений в Краснодаре — 260 случаев, в Сочи — 147, в Тимашевском районе — 47, в Новороссийске — 35, в Ейском — 31. По 21 заражению выявили в Белоглинском и Мостовском районах, по 17 — в Каневском, Северском и Усть-Лабинском, 15 — в Горячем Ключе.

Телеграм-канал «Туподар» заметил, что с августа заболеваемость выросла в 8 раз — в конце лета чиновники фиксировали около 100 заражений в неделю.