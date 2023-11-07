Жители Краснодарского края заболевают коронавирусом чаще с каждой неделей

Краснодарский край

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  • © Фото yurystroykin, freepik.com
    © Фото yurystroykin, freepik.com

Недельное количество фиксируемых заражений Covid-19 на Кубани выросло почти вдвое с середины октября

7 ноября телеграм-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край» опубликовал очередную коронавирусную сводку: за неделю в регионе выявили 805 заболеваний коронавируса.

Неделю назад, 31 октября, «Оперштаб» сообщил о 733 случаях инфекции, а еще неделей ранее, 24 октября, власти отчитались о 584 новых заболевших.

Как сообщали Юга.ру, 18 октября стало известно о 485 новых заражениях Covid-19. За предшествующие отрезки недельное число росло медленнее — с 363 заболеваний в конце сентября.

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Сегодня чиновники сообщили о вирусе у 493 женщин и 312 мужчин. Самому младшему зараженному 6 месяцев, старшему — 95 лет. За неделю госпитализировали 216 жителей. Выписали 716 выздоровевших, троих спасти не удалось.

Больше всего заражений в Краснодаре — 260 случаев, в Сочи — 147, в Тимашевском районе — 47, в Новороссийске — 35, в Ейском — 31. По 21 заражению выявили в Белоглинском и Мостовском районах, по 17 — в Каневском, Северском и Усть-Лабинском, 15 — в Горячем Ключе.

Телеграм-канал «Туподар» заметил, что с августа заболеваемость выросла в 8 раз — в конце лета чиновники фиксировали около 100 заражений в неделю.

Как сообщали Юга.ру, 28 сентября в Краснодарском крае развернули 80 ковидных коек. Кубанский Минздрав заявил, что при необходимости оперативно развернут дополнительные места. 

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