Общероссийская горячая линия по коронавирусу будет работать в усиленном режиме
«Ростелеком Контакт-центр» увеличил количество операторов федеральной горячей линии по коронавирусу
По данным портала Стопкоронавирус.РФ, только с 25 сентября по 1 октября 2023 года число госпитализаций превысило 2,5 тысячи человек и увеличилось на 9,8% по сравнению с предшествующей неделей.
Специалисты «Ростелеком Контакт-центра» подготовили горячую линию к увеличению трафика. Операторы готовы круглосуточно отвечать на вопросы граждан о симптомах заболевания и о вакцинации.
Бесплатная федеральная горячая линия доступна по номеру 8-800-2000-112.
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«В пиковую нагрузку во время пандемии к работе привлекали до 500 операторов. Всего за 2020-2022 годы на горячую линию по коронавирусу поступило почти 6 млн обращений. Наш опыт в этом социально значимом проекте доказывает, что простота дозвона, грамотная консультация и актуальная информация позволяют гражданам проще ориентироваться в самом важном — вопросах собственного здоровья, а также здоровья родных и близких. Поэтому мы проводим специальную подготовку операторов, подключаем самые современные цифровые решения, например, систему управления знаниями. Она позволяет им в едином окне видеть всю необходимую информацию для квалифицированных ответов. Такую базу знаний сформировали при поддержке Минздрава России и Роспотребнадзора», — рассказал генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.
«Ростелеком Контакт-центра» подготовил горячую линию к усиленному режиму работы в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты» по федеральному проекту Стопкоронавирус.РФ.
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