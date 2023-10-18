В Краснодарском крае зафиксировали рост числа больных коронавирусом

За последнюю неделю коронавирусом на Кубани заболели 485 человек

В краевом оперштабе сообщили, что за неделю на Кубани выявили 485 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших в Краснодаре — 204 человека.

По данным опершатаба, неделю назад в крае было 480 заболевших, в начале октября пациентов было меньше 400, а в конце сентября — 363 человека.