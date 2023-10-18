В Краснодарском крае зафиксировали рост числа больных коронавирусом
За последнюю неделю коронавирусом на Кубани заболели 485 человек
В краевом оперштабе сообщили, что за неделю на Кубани выявили 485 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших в Краснодаре — 204 человека.
По данным опершатаба, неделю назад в крае было 480 заболевших, в начале октября пациентов было меньше 400, а в конце сентября — 363 человека.
В Роспотребнадзоре отметили, что сейчас заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае в три раза меньше, чем в 2022 году. В 99% случаев подтверждена циркуляция Омикрона, на еще 1% приходится штамм Дельта.
Ранее Юга.ру писали, что по состоянию на 28 сентября в Краснодарском крае развернули 80 ковидных коек. В кубанском Минздраве отметили, что при необходимости готовы оперативно развернуть дополнительные места.