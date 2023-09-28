В Краснодарском крае развернули 80 ковидных коек. Количество заболевших растет

В Краснодарском крае за месяц в разы выросло число заболевших коронавирусом. Рассказываем об обстановке в регионе

По данным портала «Стопкоронавирус.рф», в Краснодарском крае за последнюю неделю, с 18 по 24 сентября, выявили 363 случая заражения ковидом.

В период с 11 по 17 сентября подтвердили 241 случай. А за неделю с 4 по 10 сентября выявили 192 заразившихся коронавирусом. С 28 августа по 3 сентября медики региона подтвердили 144 случая заражения ковидом.

Как Юга.ру узнали в пресс-службе краевого минздрава, на Кубани по состоянию на 28 сентября развернуты 80 ковидных коек. Там добавили, что при необходимости смогут оперативно развернуть дополнительные койки. При этом в регионе, по данным портала «Стопкоронавирус.рф», за неделю госпитализировали с ковидом 76 человек.