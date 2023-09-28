В Краснодарском крае развернули 80 ковидных коек. Количество заболевших растет
В Краснодарском крае за месяц в разы выросло число заболевших коронавирусом. Рассказываем об обстановке в регионе
По данным портала «Стопкоронавирус.рф», в Краснодарском крае за последнюю неделю, с 18 по 24 сентября, выявили 363 случая заражения ковидом.
В период с 11 по 17 сентября подтвердили 241 случай. А за неделю с 4 по 10 сентября выявили 192 заразившихся коронавирусом. С 28 августа по 3 сентября медики региона подтвердили 144 случая заражения ковидом.
Как Юга.ру узнали в пресс-службе краевого минздрава, на Кубани по состоянию на 28 сентября развернуты 80 ковидных коек. Там добавили, что при необходимости смогут оперативно развернуть дополнительные койки. При этом в регионе, по данным портала «Стопкоронавирус.рф», за неделю госпитализировали с ковидом 76 человек.
Также обстановку прокомментировали в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, по итогам 38-й недели 2023 года в Краснодарском крае зарегистрировали почти в 18 раз меньше случаев ковида, чем в аналогичный период прошлого года. По лабораторным данным референс-центра, на территории края в 99% подтверждена циркуляция варианта «омикрон» и в 1% случаев — варианта «дельта». В управлении добавили, что с 2022 года COVID-19 проявляется как острая респираторная инфекция.
Также, по данным регионального Роспотребнадзора на 27 сентября, прививки от гриппа на Кубани получили 855 тыс. 302 человека. В медучреждения края обратились 1 678 человек с признаками ОРВИ, из них 38,3% составляют дети до 14 лет. В ведомстве добавили, что в крае зарегистрировали единичные случаи гриппа.
Напомним, в Краснодаре до 30 сентября проходит фестиваль здорового образа жизни «Энергия Юга».