Как выбрать книгу и найти список литературы на лето. Обзор книжных клубов Краснодара — от бесплатных до закрытых

Создательница книжного клуба Mustread Анастасия Чернова поговорила с организаторами восьми краснодарских сообществ, в которых читают и обсуждают литературу. В обзоре есть клубы для детей и подростков, мужчин и женщин. Часто участники могут сами предлагать книги для чтения и участвовать в челленджах. В основном читают художественную литературу, но есть группа по научным и философским текстам. Книжные клубы собирают для обсуждения книг и общения о литературе. Подобное сообщество дает уникальную возможность тем, кто любит читать, обмениваться знаниями и опытом. История. Чем книжные клубы отличались от литературных салонов

Современность. Чтение не означает изоляцию

Книжные клубы Краснодара

История. Чем книжные клубы отличались от литературных салонов Часто книжные клубы путают с литературными, хотя между ними есть разница. Цель книжных клубов — обмен мнениями и взглядами именно на книжные произведения. А литературные клубы (ранее их называли «салонами») подразумевают выступления известных авторов и поэтов, вечеринки с чтениями, конкурсы, развлекательные мероприятия и шалости. Литературные салоны были популярны в XVIII-XIX веках и являлись местом общения литераторов и их фанатов. Самые популярные салоны принадлежали Екатерине Карамзиной (его посещали Пушкин, Жуковский, Баратынский, Тургенев и Гоголь) и Александре Смирновой-Россет, про который Николай I говорил: «Я начал царствовать над Россиею незадолго до того, как Смирнова начала царствовать над русскими поэтами». Идея создания непосредственно книжных клубов пришла в Россию из Западной Европы в середине XIX века. Это связано с появлением новых веяний в литературе — писатели стали обращаться к социальным и философским проблемам, вызывая интерес у широкой аудитории. Первый книжный клуб в России возник в 1860-х годах под руководством писателя и издателя Николая Страхова. Он создал книжный клуб «Современник» и выпускал журналы и книги по важным социальным темам. Участвовать в книжном клубе могли все, кто интересовался литературой. Тут уже не было развлечений, как в литературных салонах. На встречах «Современника» от участников требовали работу ума и идейное вдохновение.

Современность. Чтение не означает изоляцию Особую популярность литературные сообщества получили в первые месяцы пандемии, когда вынужденная изоляция привела многих людей к депрессии. Возможность читать книги, погружаться в вымышленную реальность, а затем обсуждать ее с единомышленниками спасла многих «затворников поневоле». Учитывая, что в пандемию значительно увеличился спрос на книги и развился настоящий дефицит общения, ценность клубов возросла в разы. Этот феномен не обошел стороной и Краснодар. За последние 2 года позиция книжных клубов укрепилась, а появление новых сообществ уже не удивляет. Роскошь человеческого общения и сегодня остается основной причиной востребованности таких объединений. Участие в литературном сообществе понравится всем, кому нравится читать, вне зависимости от возраста и профессии. Книжные клубы особенно полезны тем, кому сложно выбирать книги, кто страдает от отсутствия компании для обсуждения прочитанного, желает познакомиться с новыми людьми или просто развивать себя и свой ум.

«На детские книжки с наклейками рост до 100%»: Что происходило с ценами на книги в Краснодарском крае в 2022 году и причём тут геополитика?

Позже появились и другие клубы: «Знание», «Передвижники», «Общество любителей русской словесности» и т.д. Они выпускали книги, журналы, проводили лекции и дискуссии о литературе и социальных проблемах. Книжные клубы были популярны как у интеллигенции, так и у широких слоев населения, которые желали получить доступ к новой литературе и обсуждать ее. Книжные клубы считали одним из способов развития образования и культуры в России. Иногда книжными клубами интересовались власти, опасаясь вольнодумства. Тем не менее, клубы продолжали приносить пользу обществу, распространяя новые идеи и идеалы.

Книжные клубы Краснодара Я предложила организаторам краснодарских книжных сообществ подробно рассказать о своих клубах. Оказалось, что в нашем городе есть клубы на любой вкус: закрытые и открытые, платные и бесплатные, тематические, детские, массовые и камерные. Осталось выбрать на свой вкус. В описании клубов есть ссылки на аккаунты в разных соцсетях. Помеченные звездочкой не получится открыть из РФ. Подробная сноска на ссылки со знаком * находится в конце материала. Читательские клубы от книжного магазина «Кот учёный» Да, целых два книжных клуба! Первый — сообщество непосредственно от независимого книжного «Кот учёный», созданное владелицей Татьяной Мадоновой и бывшей сотрудницей магазина Дарьей. Изначально девушки планировали вдвоем читать, обсуждать и писать посты о совместно прочитанных книгах, но процесс стал настолько увлекательным, что в январе 2022 года провели первое публичное мероприятие, и понеслось.

«Канцтовары дают значительно больше выручки, чем книги»: Интервью 2018 года с семейной парой, торгующей книгами и канцтоварами в Чистяковской роще

Участие в сообществе бесплатное, но попасть в него можно при условии, что кто-то из нынешних участников освободит место. В качестве бонуса участники получают скидку на книги в магазине. Но из благотворительных побуждений любой желающий может пожертвовать копеечку на еду котикам или просто купить книги. Второй — книжный клуб «Сёрфа». Это совместный проект с кофейней «Surf Coffee x Aurore». Татьяна и Дарья с первым клубом часто там организовывали встречи, после чего руководство заведения предложило им создать совместное книжное сообщество. Этот клуб открытый и платный — 200 рублей. Записаться можно в соцсетях кофейни. Основное правило клубов — каждый читает, что хочет, то есть любые книги и в любом количестве, но на заданную тему. Так на одной встрече гости узнают о множестве потенциально интересных им произведений, пробуют себя в публичных выступлениях и знакомятся с новыми людьми.

© Фото предоставлено организаторами книжного клуба «Кот учёный»

Сеть книжных клубов для всей семьи Mustread В клубе Mustread есть три направления. Первое — открытое сообщество для тех, кому важны не только книги. Участники читают 24 художественных произведения в год, которые отбирают анонимным голосованием в начале каждого месяца. Каждое последнее воскресенье в Краснодаре и Москве клуб обсуждает прочитанное. Еще в сообществе поддерживается дружеская атмосфера — через постоянное общение в «Тайной комнате книжного клуба», которая на самом деле у всех на виду, и через регулярный совместный досуг: посещение экскурсий и игры в настолки и квизы. Второе направление — детский книжный клуб (7+). Это встречи с детьми и их родителями по заранее прочитанной дома книге. В процессе обсуждения с преподавателем дети пересказывают сюжет и участвуют в разборе текста. Упор делается на качественную беседу и поиск литературных смыслов без стресса и оценки, подкрепляя знания игрой. А родители, которые присутствуют на обсуждении, могут со стороны наблюдать весь процесс, научиться вести обсуждение с ребенком и узнать у специалиста оценку его навыков. Стоимость участия — 500 рублей. Третье направление — подростковый дискуссионный клуб (12+). Как и в предыдущем случае, сообщество ориентируется на посещение встреч молодых людей вместе с родителями. В основе обсуждений лежат литературные тезисы, но в фокусе — актуальность текста в современном мире. Так дискуссия о жанре детектива и готических романах велась на примере сериала «Уэнсдей», а тема любви и детско-родительских отношений раскрывалась через пьесу Шекспира «Ромео и Джульетта». Через вводную лекцию участники вовлекаются в методически продуманную педагогом дискуссию, во время которой родители и подростки могут проявиться на равных позициях и найти общие точки соприкосновения. Стоимость участия — 500 рублей.

Больше, чем просто клуб, — «Книгочат» Вы любите челленджи? Если да, то это сообщество для вас! Каждый участник ставит себе вызов — прочитать книгу за одну неделю. Произведение и комфортный ритм можно выбрать самостоятельно. По итогу участники делятся отзывами в соцсетях и в общей таблице клуба, где в любой момент можно посмотреть все прочитанные книги и пополнить личные списки желаемого к прочтению в будущем. Что будет с тем, кто не успел прочитать? Ничего. С каждым случается жизнь. Но всегда можно попробовать снова. Важно — не пропадать из чата надолго. Сейчас в «Книгочате» 17 человек. Попасть в него просто — нужно написать в личные сообщения сообществу*, и вам пришлют приглашение в чат. Когда количество увеличится до 20, ребята обещают дополнительный формат взаимодействия, который уже есть в планах и ждет своего часа.

Клуб для совместного поиска смысла — «Между строк» А вот и душевное сообщество с ежемесячными встречами для обсуждения художественной литературы. Каждый участник может предложить книгу для чтения. И если ей стала именно твоя рекомендация, то ты курируешь предстоящую встречу. Что делать? Готовить информацию о писателе и интересные наблюдения о книге, вести беседу и проявляться. А еще в клубе есть психологи, которые участвуют в беседе и помогают увидеть истории под другим углом, поэтому обсуждения часто носят терапевтический эффект. Сообщество открыто для каждого.

Где можно посмотреть кино в Краснодаре, кроме кинотеатров: 9 мест в разных районах города

«Интеллектуальный клуб» для сторонников самопознания Концепция клуба — читать книги, отвечающие на волнующие человечество вопросы и приводящие к изменениям. Упор делают на научную или философскую литературу, но все идеи из книг обсуждают простым языком, на личных примерах. Поэтому в клубе участвуют люди абсолютно разных профессий, которых объединяет желание духовно развиваться в теплом окружении. Каждую книгу участники разбирают детально в течение 1-2 месяцев. Встречаясь раз в неделю вместе с наставником в камерной обстановке (5-7 человек), участники подробно разбирают важные фрагменты текста. Состав группы для работы над одной книгой не меняется, что позволяет участникам сдружиться и достичь эффекта мастермайнда — наглядного изменения жизни благодаря глубокой проработке вопроса с поддерживающим сообществом. Участие в клубе* стоит 7500 рублей в месяц.

«Бродский» — литературный клуб для тебя, бро Раньше был независимый книжный магазин в Сочи с одноименным названием. Вокруг него сформировалось сообщество гостей, влюбленных в литературу. Теперь книжного нет, но литературный клуб стал еще больше. Как такое возможно? Основательница клуба Кристина Мельман переехала в Краснодар и теперь книжные события от «Бродского» проходят на два города. Книги месяца выбирают из современной литературы. Помимо основного клуба, который читает две книги в месяц, недавно появилось еще и мужское направление. Куратор Олег Бокоев вместе с мужчинами читают суровую и далеко не женскую прозу. Телеграм-аккаунт сообщества регулярно анонсирует гаражные распродажи, лекции, мастер-классы и встречи с читателями.

© Фото предоставлено организаторами клуба «Бродский»

Книжный онлайн клуб (и не только) Let’s discuss Каждое третье воскресенье месяца в закрытом телеграм-канале проходит встреча с участниками клуба. Помимо обсуждения основательница клуба готовит вводную лекцию о писателе и его произведении. Вместе с регулярными информационными постами в течение месяца такой метод становится неким трамплином в понимании смысла текста. Также клуб проводит очные встречи с жителями Краснодара для обсуждения прочитанного. Если участник вступает в клуб до начала месяца, то у него есть возможность порекомендовать книгу для голосования. В основном выбирают художественную литературу. Участие в клубе* платное: онлайн — 300 рублей (в месяц), офлайн-встреча — от 150 рублей. «Дорогая, к тебе подруги пришли» — клуб для своих Пожалуй, одно из самых закрытых книжных сообществ. Во-первых, в него действительно не так просто попасть — только если кто-то из действующих участниц покинет клуб. Во-вторых, из названия и эмблемы клуба (змейка с бокалом вина) сразу ясно, что внутри сложилась уникальная женская атмосфера, а у организаторов Жени и Влады всё хорошо с чувством юмора. В-третьих, из-за камерности сообщества* все 12 участниц действительно стали друзьями, вместе проводят досуг, связанный не только с книгами (ходят в кино, театры, по барам и не только). Но нам шшшшепнули по секрету, что рассматривают и новый формат — открытый завтрак, который сможет посетить любой желающий.

Мне известно еще о нескольких книжных клубах в Краснодаре, но связаться с их организаторами не удалось: «Источник» — книжный клуб* с упором на атмосферу. Один из самых дорогих.

«Творческий квартирник» — новый книжный клуб*.

Недавно открывшийся книжный клуб* от кофейни «Тепло на Арбате».

«Книжный клуб», проводящий встречи в микрорайоне Гидростроителей. Большое сообщество, почти единственное «ВКонтакте».