В Краснодарском крае начались раскопки на месте строительства развязки под Новороссийском

31 октября пресс-центр ФБУ Упдор «Черноморье» сообщил , что раскопки ведут на площади около 2 тыс. кв. м. Ранее на пересечении трасс А-146 Краснодар — Верхнебаканский и А-290 Новороссийск — Керчь ученые обнаружили артефакты дохристианской эпохи. Это был древний грунтовый могильник IV-III вв. до н.э.

В конце декабря на км 16+050 трассы А-290 в ходе разминирования обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Также там нашли железные наконечники копья и дротика, предположительно, фрагмент кости человека, обломки красноглиняных сосудов и части ножки и горла гераклейской амфоры. Найденные артефакты передали на экспертизу. Она показала, что данный участок — античный могильник или некрополь. Памятник поставили на учет, а раскопки в этом месте решили продолжить.



«Археологи определили границы объекта. Речь идет, по-видимому, о некрополе, в котором находились в том числе и воинские захоронения, так как ранее были найдены предметы вооружения: наконечники копий, фрагменты мечей, ножи, а также и фрагменты керамических сосудов. Мы обнаружили в каменных ящиках и погребения женщин, а среди предметов погребального обряда — керамику, в том числе и амфоры, привезенные из средиземноморских центров, а также столовую посуду», — рассказала старшая научная сотрудница Института археологии РАН Ирина Рукавишникова.



По ее словам, все находки передадут в Новороссийский исторический музей-заповедник для хранения.

Руководитель ФКУ «Черноморье» Виктор Вовк отметил, что раскопки на месте строительства развязки не повлияют на сроки сдачи объекта и не создадут трудности на дорогах.

Как писали ранее Юга.ру, археологи обнаружили в Кабардино-Балкарии артефакты, которые позволили установить начало эпохи неолита на Северном Кавказе.