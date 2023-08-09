Между Анапой и Темрюком начали строить мост через Старую Кубань
Возведение моста через реку Кубань входит в план реконструкции автодороги А-290 Новороссийск – Керчь
В районе Анапы установили будущие опоры для нового моста через реку Старая Кубань. Общая длина четырехполосного строения составит 74 метра, сообщает ФКУ «Черноморье».
Всего на отрезке км 73 — 100 планируют возвести шесть путепроводов, один мост, три развязки и три надземных пешеходных перехода. Участок обойдет хутор Белый, Нефтяную гору и станицу Старотитаровскую. Общая готовность объектов составляет 62%.
«Курортный сезон-2023 находится на пике, только с 1 мая нас посетили около 2,4 млн туристов. Многие из них, как и жители нашего города, оценили удобство Северного обхода Анапы. Только в июне в обе стороны по этому участку проехали около 400 тысяч автомобилей и немногим меньше в июле. Новая дорога во многом разгрузила курорт от транзитного транспорта, сократила пробки, в целом сделала удобнее автомобильное движение», — отметил мэр Анапы Василий Швец.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Горячем Ключе закрыли мост через реку Псекупс. Он оказался частным и вокруг сооружения разгорелся конфликт.