Между Анапой и Темрюком начали строить мост через Старую Кубань

Краснодарский край

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  • © Фото ФКУ «Черноморье»
    © Фото ФКУ «Черноморье»

Возведение моста через реку Кубань входит в план реконструкции автодороги А-290 Новороссийск – Керчь

В районе Анапы установили будущие опоры для нового моста через реку Старая Кубань. Общая длина четырехполосного строения составит 74 метра, сообщает ФКУ «Черноморье».

Местоположение моста

Местоположение моста

Всего на отрезке км 73 — 100 планируют возвести шесть путепроводов, один мост, три развязки и три надземных пешеходных перехода. Участок обойдет хутор Белый, Нефтяную гору и станицу Старотитаровскую. Общая готовность объектов составляет 62%.

«Курортный сезон-2023 находится на пике, только с 1 мая нас посетили около 2,4 млн туристов. Многие из них, как и жители нашего города, оценили удобство Северного обхода Анапы. Только в июне в обе стороны по этому участку проехали около 400 тысяч автомобилей и немногим меньше в июле. Новая дорога во многом разгрузила курорт от транзитного транспорта, сократила пробки, в целом сделала удобнее автомобильное движение», — отметил мэр Анапы Василий Швец.

  • © Фото ФКУ «Черноморье»
    © Фото ФКУ «Черноморье»
  • © Фото ФКУ «Черноморье»
    © Фото ФКУ «Черноморье»
  • © Фото ФКУ «Черноморье»
    © Фото ФКУ «Черноморье»

Как сообщали ранее Юга.ру, в Горячем Ключе закрыли мост через реку Псекупс. Он оказался частным и вокруг сооружения разгорелся конфликт.

Анапа Благоустройство Река Кубань Строительство

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