Улица Жириновского появилась на онлайн-картах Краснодара

Краснодарский край

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  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

В Новознаменском районе Карасунского округа Краснодара появилась улица имени Владимира Жириновского. Но на ней нет адресов

3 ноября на онлайн-картах Краснодара появилась улица имени Владимира Жириновского. Она находится в Новознаменском районе Карасунского округа и упирается в улицу Богатырскую.

В 2013-м Жириновский предложил огородить Северный Кавказ колючей проволокой:

По данным сервисов «Яндекс.Карты» и «2ГИС», на улице, названной в честь бывшего лидера ЛДПР, никаких адресов нет. На «Гугл картах» сама улица пока отсутствует.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
  • © Скриншот страницы сервиса «2ГИС»
    © Скриншот страницы сервиса «2ГИС»
  • © Скриншот страницы сервиса «Гугл карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Гугл карты»

Официального открытия улицы Жириновского не было. На панорамах 2021 года она выглядит так:

  • © Скриншот страницы сервиса «Гугл карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Гугл карты»
  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»

Напомним, что назвать улицу в честь покойного чиновника депутаты Краснодара решили в декабре 2022 года.

Ранее Юга.ру писали, что думают о Краснодаре его новые и уже укоренившиеся жители.

Город карты Краснодар ЛДПР

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