Улица Жириновского появилась на онлайн-картах Краснодара
В Новознаменском районе Карасунского округа Краснодара появилась улица имени Владимира Жириновского. Но на ней нет адресов
3 ноября на онлайн-картах Краснодара появилась улица имени Владимира Жириновского. Она находится в Новознаменском районе Карасунского округа и упирается в улицу Богатырскую.
В 2013-м Жириновский предложил огородить Северный Кавказ колючей проволокой:
По данным сервисов «Яндекс.Карты» и «2ГИС», на улице, названной в честь бывшего лидера ЛДПР, никаких адресов нет. На «Гугл картах» сама улица пока отсутствует.
Официального открытия улицы Жириновского не было. На панорамах 2021 года она выглядит так:
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