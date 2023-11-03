Улица Жириновского появилась на онлайн-картах Краснодара

В Новознаменском районе Карасунского округа Краснодара появилась улица имени Владимира Жириновского. Но на ней нет адресов

3 ноября на онлайн-картах Краснодара появилась улица имени Владимира Жириновского. Она находится в Новознаменском районе Карасунского округа и упирается в улицу Богатырскую.

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По данным сервисов «Яндекс.Карты» и «2ГИС», на улице, названной в честь бывшего лидера ЛДПР, никаких адресов нет. На «Гугл картах» сама улица пока отсутствует.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

© Скриншот страницы сервиса «2ГИС»

© Скриншот страницы сервиса «Гугл карты»

Официального открытия улицы Жириновского не было. На панорамах 2021 года она выглядит так:

© Скриншот страницы сервиса «Гугл карты»

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»