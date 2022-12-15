Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет от коронавируса. После его смерти депутатка от ЛДПР в гордуме Краснодара Наталья Гвоздева предложила назвать одну из городских улиц в честь политика. По ее информации, Жириновский посещал Кубань 28 раз и считал регион «одним из самых перспективных». Поэтому когда в 2008 году политик задумался о приближающейся пенсии, он купил себе жилье в Сочи. В те же годы он отдыхал на Таманском полуострове, в том числе в Голубицкой.

На пятьдесят первом заседании городской Думы Краснодара 32 депутата проголосовали за, трое против, один воздержался. Улица имени Владимира Жириновского появится в Новознаменском районе Карасунского округа Краснодара.

Еще 12 улиц в Краснодаре назвали в честь присоединенных к РФ Донецкой народной республики и Херсонской области. В Прикубанском округе появятся улицы Лисичанская, Мариинская, Верхоянская, Свирская, Белогорская, Кузбасская, Авангардная, Херсонская, Купчинская, Донецкая, Земская и Платовская.

Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Краснодара разрешили назвать улицы «по своему усмотрению». Предложение о названии улиц в честь ДНР и Херсонской области «согласовано с заявителем и заинтересованным кругом лиц».