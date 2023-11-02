«Полет на Стреле», новый ресторан, выставка горной техники. Что делать на «Роза Хутор» в межсезонье

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Летний сезон на курорте «Роза Хутор» завершится 7 ноября, а зимний начнется 1 декабря. Рассказываем, чем заняться в межсезонье

С 7 по 30 ноября канатные дороги «Олимпия», «Заповедный Лес», «Кавказский Экспресс», «Волчья Скала» и «Эдельвейс», а также аттракцион «Родельбан» отправятся на регулярную профилактику перед началом зимнего сезона.

В это время для гостей будет работать самая протяженная в Европе (3,8 км) канатная дорога «Стрела». Она доставит всех желающих на высоту 1600 метров над уровнем моря в одноименный горный парк. Это главная событийная площадка межсезонья.  

«Черепаха», шкивы и счалка:

В парке «Стрела» можно не только запечатлеть красоту окружающих горных ландшафтов, но и пройтись по мифическим каменным лабиринтам, ударить в «гонг для управления погодой», пожелав скорейшего приближения снежной зимы. Здесь же расположена выставка горной техники. Гости курорта увидят ратрак, который готовит трассы и делает знаменитый «вельвет», мобильную и стационарную снежные пушки и другую спецтехнику.

  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Впервые в парке «Стрела» можно будет познакомиться с перуанскими альпаками. Несколько пушистых питомцев из парка «Пача Мама» временно, на период межсезонья, поселятся на этой высоте. Сам парк альпак продолжит работу на площадке «Лайзо» в Горной Олимпийской деревне, где обитают еще и редкие четырехрогие овечки и кролики породы «французский баран» с размахом ушей до полуметра.

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В межсезонье на «Роза Хутор» будет работать комплексный тариф «Полет на Стреле». Кроме поездки на канатной дороге, в него входит посещение этнопарка «Моя Россия» и музея археологии. 

С 7 по 30 ноября продолжат работать пешеходные и велотропы «Йети», «Озерный траверс» и «Тропа здоровья» (малое кольцо).

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

На верхней отметке подъемника «Стрела» гостей также ждет новая гастрономическая достопримечательность курорта — ресторан классической итальянской кухни «Пастория 1600». В его минималистичном декоре преобладают дерево и камень, а из панорамных окон террасы открываются виды на Кавказские горы. В меню — самая разная паста, пицца, супы, тартары и паштеты с местными ягодами, авторские версии знаменитых средиземноморских салатов.  

Видовые рестораны Сочи:

Зимний сезон на курорте «Роза Хутор» стартует 1 декабря. Свою работу возобновят подъемник «Олимпия» и аттракцион родельбан. До 14 декабря будет работать «Стрела», а 15 декабря запустят канатные дороги до Роза Пик. Открытие трасс для катания наметили на 22 декабря.

Курорты и туризм отдых путешествия Развлечения Роза Хутор Сочи

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