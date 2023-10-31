Туристы не стали аннулировать путевки в Дагестан из-за беспорядков в Махачкале
Отдыхающие не стали отменять туры в Дагестан на осень и зиму
Крупные туроператоры не зафиксировали массовой отмены туров в Дагестан на фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы. В течение дня 30 октября аннуляция оказалась единичной, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
У большинства компаний аннуляций туров нет вообще, лишь в одной отменили две поездки. Менее крупные туроператоры также зафиксировали единичные случаи отмены.
«Таким образом, по итогам первого дня после событий в Махачкале уровень аннуляций пока не превышает среднестатистические значения», — пояснили в АТОР.
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Эксперты считают, что на это повлияло несколько факторов — нежелание спешить, стремление удостовериться в стабилизации ситуации и невозвратные билеты. Отмечается, что большинство туристов едут в Дагестан по невозвратным тарифам.
По словам туроператоров, если ситуация в регионе нормализуется, то ожидать массовых аннуляций не стоит. Однако спрос на поездки в Дагестан может снизиться.
Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы начались массовые беспорядки. Люди прорвались в аэропорт незадолго до прилета самолета из Тель-Авива, развернули антиизраильские плакаты и выкрикивали лозунги в поддержку Палестины.
Более 20 человек пострадали. В правоохранительных органах возбудили уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Задержали более 60 человек.
Аэропорт Махачкалы заработал в штатном режиме ночью 31 октября. На прилет запланировано 24 рейса, на вылет — 28.