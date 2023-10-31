Туристы не стали аннулировать путевки в Дагестан из-за беспорядков в Махачкале

Отдыхающие не стали отменять туры в Дагестан на осень и зиму

Крупные туроператоры не зафиксировали массовой отмены туров в Дагестан на фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы. В течение дня 30 октября аннуляция оказалась единичной, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

У большинства компаний аннуляций туров нет вообще, лишь в одной отменили две поездки. Менее крупные туроператоры также зафиксировали единичные случаи отмены.

«Таким образом, по итогам первого дня после событий в Махачкале уровень аннуляций пока не превышает среднестатистические значения», — пояснили в АТОР.