Туристы не стали аннулировать путевки в Дагестан из-за беспорядков в Махачкале

Дагестан

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Отдыхающие не стали отменять туры в Дагестан на осень и зиму

Крупные туроператоры не зафиксировали массовой отмены туров в Дагестан на фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы. В течение дня 30 октября аннуляция оказалась единичной, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

У большинства компаний аннуляций туров нет вообще, лишь в одной отменили две поездки. Менее крупные туроператоры также зафиксировали единичные случаи отмены. 

«Таким образом, по итогам первого дня после событий в Махачкале уровень аннуляций пока не превышает среднестатистические значения», — пояснили в АТОР.

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Эксперты считают, что на это повлияло несколько факторов — нежелание спешить, стремление удостовериться в стабилизации ситуации и невозвратные билеты. Отмечается, что большинство туристов едут в Дагестан по невозвратным тарифам.

По словам туроператоров, если ситуация в регионе нормализуется, то ожидать массовых аннуляций не стоит. Однако спрос на поездки в Дагестан может снизиться.

Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы начались массовые беспорядки. Люди прорвались в аэропорт незадолго до прилета самолета из Тель-Авива, развернули антиизраильские плакаты и выкрикивали лозунги в поддержку Палестины.

Более 20 человек пострадали. В правоохранительных органах возбудили уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Задержали более 60 человек. 

Аэропорт Махачкалы заработал в штатном режиме ночью 31 октября. На прилет запланировано 24 рейса, на вылет — 28.

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