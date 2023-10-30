Краснодарцы могут посмотреть фильмы в рамках Фестиваля Европейского кино

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

В России в онлайн-формате с 1 по 15 ноября пройдет Фестиваль Европейского кино

В программе самые заметные за последние несколько лет ленты стран ЕС. Слоган события этого года — «Кино объединяет!» — подчёркивает единство культур и интересов.

Зрители смогут оценить 21 картину из Бельгии, Франции, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии, Дании, а также два фильма совместного производства российских и европейских киностудий. Все ленты (игровые, документальные и анимационные) демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Посмотреть фильмы можно бесплатно и без регистрации на сайте.

Среди лент, которые вошли в программу, стоит отметить комедийную мелодраму «Аврора» о непростых отношениях между двумя совершенно разными по духу людьми, трагикомедию «Мисс Виборг» о теме одиночества и его преодоления, военную драму «Уроки фарси» о геноциде евреев.

Лента «Олег» — реалистичная история отчаяния и безнадёжности, документальная драма «Детство Имада» исследует тему насилия, комедия «Плохие стихи» показывает, как искусство может помочь найти себя обычному человеку.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в ТРК «СБС Мегамолл» с 30 октября по 5 ноября пройдет фестиваль для поклонников аниме и K-pop. В программе кинопоказы новых и классических фильмов, любимые герои, ярмарка, конкурсы, косплей-шоу, дефиле.

Афиша Кино Кинопрокат Фестивали

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