В Краснодаре в кино покажут балет, оперу и знаменитые спектакли

В кинотеатре «Монитор на Красной площади» в Краснодаре в ноябре пройдут «Волшебные вечера»

1 ноября состоится премьера документального фильма-выставки «Ботеро» (18+) о жизни и творчестве художника-самоучки из Колумбии. Его произведения искусства находятся во владении множества крупных международных музеев, корпораций и частных коллекционеров.

5 ноября можно будет оценить оперу «Травиата» (16+) в постановке Arena Di Verona. Произведение Джузеппе Верди по мотивам романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» об умирающей от неизлечимой болезни куртизанки идет на итальянском языке с русскими субтитрами. 12 ноября в кинотеатре покажут балет Джона Крэнко «Ромео и Джульетта» (12+) в постановке Stuttgart Ballet (Германия).

15 ноября можно увидеть спектакль «Король Лир» (16+) по мотивам знаменитого произведения Шекспира. Идет на английском языке с русскими субтитрами. 19 ноября — фильм-оперу Дмитрия Бертмана «Пиковая дама» (12+) по Пушкину.

26 ноября можно будет оценить «Балет различий» (18+) Ричарда Сигала в постановке Ballet of Difference (Германия). 29 ноября в кино покажут спектакль «Укрощение строптивой» (16+) в постановке театра Shakespeare’s Globe (Лондон). Идет на английском языке с русскими субтитрами.

Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, в кинотеатре «Монитор СБС» в Краснодаре 15 ноября состоится единственный показ документального фильма «Lil Peep: всё для всех» о жизни и творчестве знаменитого рэпера. Это история короткой жизни артиста от детства на Лонг-Айленде и стремительной популярности до внезапной смерти.