В Краснодаре в кино покажут балет, оперу и знаменитые спектакли

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото v.ivash, Freepik.com
    © Фото v.ivash, Freepik.com

В кинотеатре «Монитор на Красной площади» в Краснодаре в ноябре пройдут «Волшебные вечера»

1 ноября состоится премьера документального фильма-выставки «Ботеро» (18+) о жизни и творчестве художника-самоучки из Колумбии. Его произведения искусства находятся во владении множества крупных международных музеев, корпораций и частных коллекционеров.

5 ноября можно будет оценить оперу «Травиата» (16+) в постановке Arena Di Verona. Произведение Джузеппе Верди по мотивам романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» об умирающей от неизлечимой болезни куртизанки идет на итальянском языке с русскими субтитрами. 12 ноября в кинотеатре покажут балет Джона Крэнко «Ромео и Джульетта» (12+) в постановке Stuttgart Ballet (Германия).

15 ноября можно увидеть спектакль «Король Лир» (16+) по мотивам знаменитого произведения Шекспира. Идет на английском языке с русскими субтитрами. 19 ноября — фильм-оперу Дмитрия Бертмана «Пиковая дама» (12+) по Пушкину.

26 ноября можно будет оценить «Балет различий» (18+) Ричарда Сигала в постановке Ballet of Difference (Германия). 29 ноября в кино покажут спектакль «Укрощение строптивой» (16+) в постановке театра Shakespeare’s Globe (Лондон). Идет на английском языке с русскими субтитрами.

Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, в кинотеатре «Монитор СБС» в Краснодаре 15 ноября состоится единственный показ документального фильма «Lil Peep: всё для всех» о жизни и творчестве знаменитого рэпера. Это история короткой жизни артиста от детства на Лонг-Айленде и стремительной популярности до внезапной смерти.

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения

Новости

В Краснодаре в кино покажут балет, оперу и знаменитые спектакли
Джаз, мюзикл, опера. В Краснодаре состоится концерт «Девушка с контрабасом»
В Краснодарском крае пятилетней Виоле Ивановой требуется специальное сиденье. Как помочь?
В Краснодарском крае на треть увеличился урожай риса
В центре Сочи нашли опасную ядовитую змею гюрзу
Мэрия Краснодара рассказала, сколько денег уйдет на новогодние ёлки в 2023 году

Лента новостей

В Краснодаре пройдет фестиваль детской книги
Сегодня, 07:41
В Краснодаре пройдет фестиваль детской книги
Как обнять и покормить альпак в горах Сочи
Вчера, 15:55 Реклама
Как обнять и покормить альпак в горах Сочи
Подробная инструкция
Как росли цены с 2016 по 2023 год
25 октября, 14:26
Как росли цены с 2016 по 2023 год
Сравнили чеки из «Магнита»

Реклама на сайте