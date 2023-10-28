В Краснодаре до конца осени появятся 29 новых троллейбусов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Мэрия Краснодара рассказала, что в город до конца ноября поставят 29 троллейбусов с автономным ходом

Пресс-служба мэрии Краснодара 27 октября сообщила, что на городские маршруты до конца осени выйдут 29 новых троллейбусов. Всего в этом году троллейбусный парк пополнят на 60 единиц транспорта, 31 из них уже поставили.

Маршрут троллейбуса № 11

Маршрут троллейбуса № 11

По данным администрации Краснодара, 18 машин планируют запустить по новому маршруту № 11. Транспорт будет ходить от ж/д вокзала «Краснодар-1» до Восточно-Кругликовского микрорайона. Протяженность маршрута — 28 км.

Троллейбус будет проезжать улицы:

  • Мира;
  • Октябрьская;
  • Северная;
  • Школьная;
  • Восточно-Кругликовская;
  • им. 40-летия Победы;
  • Героев-Разведчиков;
  • Героя Яцкова;
  • Домбайская.

Напомним, что в Краснодар 20 марта поступил первый из 60 троллейбусов с увеличенным запасом автономного хода. 1 июня 20 таких машин вышли на линию под номером 4. С 10 июня они курсируют до Немецкой деревни.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре до конца года появятся 16 электробусов и восемь зарядных станций. На них планируют потратить 918,4 млн рублей.

Дороги Краснодар КТТУ Общественный транспорт Транспорт Троллейбус

Новости

В Краснодарском крае продажи иномарок с пробегом за год выросли на 18,4%. Спросили мнение эксперта
В Геленджике увеличат лесопарковую зону более чем на 100 га
Россельхознадзор нашел свинец и мышьяк в рисе вокруг свалки в Полтавской
В Краснодаре до конца осени появятся 29 новых троллейбусов
В Краснодаре состоится единственный показ фильма о жизни и творчестве рэпера Lil Peep
В Краснодаре открылась выставка «Из жизни одного зеркала»

Лента новостей

Как росли цены с 2016 по 2023 год
25 октября, 14:26
Как росли цены с 2016 по 2023 год
Сравнили чеки из «Магнита»
Экскурсия по кладбищу, велозаезд, русская вечеринка
25 октября, 19:36
Экскурсия по кладбищу, велозаезд, русская вечеринка
И еще 8 идей, как отметить Хэллоуин в Краснодаре
Говорящая щука, кошки-мышки, императрицы
26 октября, 14:15
Говорящая щука, кошки-мышки, императрицы
Рассказываем, что посмотреть в кино с 26 октября

Реклама на сайте