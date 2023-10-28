В Краснодаре до конца осени появятся 29 новых троллейбусов
Мэрия Краснодара рассказала, что в город до конца ноября поставят 29 троллейбусов с автономным ходом
Пресс-служба мэрии Краснодара 27 октября сообщила, что на городские маршруты до конца осени выйдут 29 новых троллейбусов. Всего в этом году троллейбусный парк пополнят на 60 единиц транспорта, 31 из них уже поставили.
По данным администрации Краснодара, 18 машин планируют запустить по новому маршруту № 11. Транспорт будет ходить от ж/д вокзала «Краснодар-1» до Восточно-Кругликовского микрорайона. Протяженность маршрута — 28 км.
Троллейбус будет проезжать улицы:
- Мира;
- Октябрьская;
- Северная;
- Школьная;
- Восточно-Кругликовская;
- им. 40-летия Победы;
- Героев-Разведчиков;
- Героя Яцкова;
- Домбайская.
Напомним, что в Краснодар 20 марта поступил первый из 60 троллейбусов с увеличенным запасом автономного хода. 1 июня 20 таких машин вышли на линию под номером 4. С 10 июня они курсируют до Немецкой деревни.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре до конца года появятся 16 электробусов и восемь зарядных станций. На них планируют потратить 918,4 млн рублей.