В Краснодаре до конца осени появятся 29 новых троллейбусов

Мэрия Краснодара рассказала, что в город до конца ноября поставят 29 троллейбусов с автономным ходом

Пресс-служба мэрии Краснодара 27 октября сообщила , что на городские маршруты до конца осени выйдут 29 новых троллейбусов. Всего в этом году троллейбусный парк пополнят на 60 единиц транспорта, 31 из них уже поставили.

По данным администрации Краснодара, 18 машин планируют запустить по новому маршруту № 11. Транспорт будет ходить от ж/д вокзала «Краснодар-1» до Восточно-Кругликовского микрорайона. Протяженность маршрута — 28 км.

Троллейбус будет проезжать улицы:

Мира;

Октябрьская;

Северная;

Школьная;

Восточно-Кругликовская;

им. 40-летия Победы;

Героев-Разведчиков;

Героя Яцкова;

Домбайская.

Напомним, что в Краснодар 20 марта поступил первый из 60 троллейбусов с увеличенным запасом автономного хода. 1 июня 20 таких машин вышли на линию под номером 4. С 10 июня они курсируют до Немецкой деревни.



Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре до конца года появятся 16 электробусов и восемь зарядных станций. На них планируют потратить 918,4 млн рублей.