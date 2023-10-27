Банк России повысил ключевую ставку до 15%. Спросили мнение эксперта

Как сообщает Банк России, по итогам 2023 года инфляция находится на уровне 7,0–7,5%. По прогнозам ЦБ, при проводимой денежно-кредитной политике в 2024 году инфляция снизится до 4–4,5% и в дальнейшем будет около 4%.

Юга.ру спросили мнение по этому вопросу у доктора экономических наук Александра Полиди. По его словам, сегодняшнее повышение ставки до 15% подтверждает позицию ЦБ о жесткости денежной политики и стремление достичь уровня инфляции в 4% в ближайшие два года.



«Я очень сомневаюсь, что инфляция выйдет хотя бы на 5-5,5% в следующем году. Но поскольку инфляционные процессы реагируют на изменения ключевой ставки в течении двух-трех кварталов, то мы увидим эту реакцию на очередной шаг по ужесточению денежно-кредитной политики», — поделился Полиди.



Как рассказал экономист, инфляция в России должна снизиться, однако сегодня она подчиняется не только процентам по кредитам, но и дефицитности рынка труда, а также ограниченности производственных мощностей:

«Дефицитный рынок труда сегодня обеспечивает рост реальных доходов населения темпами, которые значительно превышают возможности экономики по увеличению выпуска. Не может сегодня экономика дать то количество товаров и услуг, которое требует от них увеличение располагаемых доходов населения и компаний. Поэтому я не стал бы переоценивать роль повышения ключевой ставки как единственного и достаточного регулятора, снижающего инфляционные ожидания.



Тем не менее, ЦБ занимает довольно взвешенную позицию. Тот самый сценарий, при котором высокие процентные ставки по кредитам ставят на стоп кредитование домохозяйств и оставляют только субсидированные, поддерживаемые государством кредиты, — это мощнейший фактор торможения экономики, хотя и мощнейший фактор сокращения инфляции».



По словам Александра Полиди, результаты решения ЦБ можно будет оценить только ко второму кварталу следующего года.



Напомним, что 15 августа Банк России повысил ключевую ставку до 12% годовых. Позже ставку снова подняли — до 13%.