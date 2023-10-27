В Новороссийске неизвестные напали на адвоката

Краснодарский край

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  • © Фото Cottonbro, pexels.com
    © Фото Cottonbro, pexels.com

В Новороссийске избили адвоката. Он связывает нападение с уголовным делом против коллеги

Около Октябрьского районного суда Новороссийска неизвестные напали на члена адвокатской палаты Краснодарского края Дмитрия Богославского. Об этом сообщила «Адвокатская газета»

25 октября Богославский приехал с коллегой на заседание по уголовному делу в отношении другого адвоката. Пострадавший должен был допросить свидетеля по делу, но человек, обещавший дать показания, не явился, и заседание не состоялось.

Выходя из здания суда, Богославский с коллегой заметили незнакомого молодого человека и спросили, не свидетель ли он, получили отрицательный ответ и направились к машинам. В этот момент неизвестный вместе с другими мужчинами направился к автомобилю Богославского и ударил адвоката по голове, пишет «АГ».

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После избинения нападавшие разбежались в разные стороны, но одного из них удалось задержать. Адвокат позвонил в полицию Новороссийска. На место приехал участковый и составил протокол по делу об административном правонарушении без задержания. 

Богославский связывает нападение с уголовным делом в отношении адвоката:

«Когда в Ленинском районном суде Краснодара рассматривался вопрос о продлении адвокату срока стражи, коллеги видели этих парней. Они сказали, что пришли поддержать свидетеля обвинения, который в рамках оперативного эксперимента передал помощнику адвоката муляж денежных средств. В судебном заседании свидетель высказывал угрозы, говорил, что расправится с нами и что знает наши адреса».

Член Комиссии ФПА РФ по защите прав адвокатов Ростислав Хмыров рассказал Юга.ру, что сейчас здоровью Богославского ничего не угрожает. В полиции начали проводить проверку по факту случившегося. Если полиция установит причастность нападавших к уголовному делу в отношении другого адвоката, то дело передадут в Следком. 

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Ранее президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина и председатель Комиссии совета палаты по защите прав адвокатов Генри Резник направили письмо главе СК РФ Бастрыкину. Они сообщили ему о росте нападений на адвокатов и пожаловались на отсутствие надлежащей правовой реакции со стороны следственных органов.

Они попросили Бастрыкина лично проконтролировать исполнение требований уголовного-процессуального законодательства сотрудниками региональных СК. А также принять меры в отношении тех, кто не отреагировал на ранее возникшие инциденты с адвокатами. 

Новороссийск Полиция Суд

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