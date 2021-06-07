Адвокат и экс-судья Новиков, который рассказывал о коррупции в Краснодарском крае, стал фигурантом дела о взяточничестве

В начале июня против адвоката и экс-судьи Дмитрия Новикова, который публиковал ролики о коррупции в Краснодарском крае, возбудили уголовное дело

Что случилось? 5 июня краснодарского адвоката и бывшего сочинского судью Дмитрия Новикова задержали в Москве. Его подозревают в покушении на посредничество при передаче взятки по делу его доверителя (ч. 3. ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК). Почему против Новикова возбудили дело? Поводом для возбуждения дела стало заявление некого Я. В. Макогонова. По версии следствия, он 24 мая обратился к Новикову за помощью. Макогонов рассказал, что обвиняется в хулиганстве с применением оружия и находится в розыске. Дело о хулиганстве было возбуждено после стрельбы 11 мая в Краснодаре перед ЖК «Адмирал», уточнил РБК-Краснодар.

В ответ Новиков якобы пообещал за взятку в 2 млн рублей добиться переквалификации обвинения, еще 2 млн рублей он попросил за свои услуги. Передать деньги Макогонов должен был знакомому Новикова. Вечером 1 июня Макогонов встретился с посредником и передал деньги, большая часть из которых была муляжами. Затем посредник якобы позвонил Новикову и сообщил, что получил деньги. После чего посредника задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

Версия защиты. Адвокатом судьи Дмитрия Новикова выступает его сын Роман. 6 июня он рассказал «Адвокатской улице», что считает произошедшее провокацией и ложным доносом. По версии защиты, Макогонов заключил с Новиковым соглашение на 2 млн рублей, но обещаний о передаче взятки не давал. Также адвокат заявил, что на передаче суммы наличными настоял сам Макагонов — из-за того что мужчина находился в розыске, он побоялся идти в банк или коллегию.

По словам адвоката, посредник даже не успел пересчитать всю полученную сумму — как только он взял деньги, сразу появились силовики. «Через несколько секунд появились камеры, «маски-шоу», его положили лицом в пол, и так он пролежал 30 минут», — рассказал адвокат.

Защита не исключает, что причиной уголовного дела могли стать высказывания экс-судьи о коррупции в Краснодарском крае. Накануне Дмитрия Новикова доставили в ИВС Новороссийска. 7 июня Ленинский районный суд должен избрать ему меру пресечения.

Кто такой Дмитрий Новиков? В 2010 году Новикова лишили статуса судьи и арестовали, обвинив в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и вынесении неправосудных решений. Сам Новиков связывал преследования со своими высказываниями о коррупции в ходе присвоения земель перед Олимпиадой в Сочи. В 2011‑м он добился возвращения статуса. В 2018‑м его все же признали виновным, но освободили от наказания в связи с истечением сроков уголовного преследования. В 2019‑м Новикова снова лишили статуса судьи. Он стал адвокатом. В 2021 году Новиков опубликовал на своем ютуб-канале скрытую запись разговора между руководителем финансово-экономического управления министерства природных ресурсов края (и бывшим помощником судьи Краснодарского краевого суда) Сергеем Кравецом и двумя предпринимателями. Чиновник рассказал, как договаривается с судьями о решениях в пользу предпринимателей и передает им взятки. Кроме того, Кравец сообщил, что был куратором голосования по поправкам в Конституцию и обеспечил почти 100% голосов.