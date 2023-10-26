30 октября — День памяти жертв политических репрессий. Узнали, что планируют в Краснодаре

Мэрия Краснодара сообщила, что в День памяти жертв политических репрессий в городе ничего не планируется

26 октября пресс-служба мэрии Краснодара рассказала Юга.ру, что никаких мероприятий в День памяти жертв политических репрессий в городе не намечается.

В России в 1991 году официально установили дату Дня памяти жертв политических репрессий — 30 октября. В этот день в 1974 году объявили голодовку узники мордовских и пермских лагерей. Так они выразили протест против политических репрессий в СССР.

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Затем 30 октября стало днем ежегодных голодовок политзаключенных СССР. Такие исторические данные приводят на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.