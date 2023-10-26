30 октября — День памяти жертв политических репрессий. Узнали, что планируют в Краснодаре
Мэрия Краснодара сообщила, что в День памяти жертв политических репрессий в городе ничего не планируется
26 октября пресс-служба мэрии Краснодара рассказала Юга.ру, что никаких мероприятий в День памяти жертв политических репрессий в городе не намечается.
В России в 1991 году официально установили дату Дня памяти жертв политических репрессий — 30 октября. В этот день в 1974 году объявили голодовку узники мордовских и пермских лагерей. Так они выразили протест против политических репрессий в СССР.
Сталинские репрессии на Кубани:
Затем 30 октября стало днем ежегодных голодовок политзаключенных СССР. Такие исторические данные приводят на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Напомним, в Краснодаре 30 октября 2019 года в Городском саду провели церемонию в память о жертвах политических репрессий, в последующие годы их не организовывали. При этом ежегодно устраивают мероприятия в память о погибших казаках. В январе казаки возлагают цветы к мемориалу «Расстрельный угол», который посвящен жертвам Гражданской войны и репрессиям. Его открыли в декабре 2019 года.
Ранее Юга.ру писали, что думают эксперты о мемориале «Расстрельный угол», и какие еще есть городские памятники, приуроченные к событиям 1930-х годов.
Как сообщали Юга.ру, 29 апреля 2023 года в Краснодаре отслужили панихиду по казакам, погибшим в годы репрессий.