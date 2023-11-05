В Краснодаре состоится премьера спектакля «Анна Каренина»

В постановочную группу вошли режиссер Дмитрий Егоров и художник Сергей Илларионов. Роли исполнят Евгения Белова, Евгений Женихов, Михаил Дубовский, Алексей Сухоручко, Андрей Бражник, Наталья Арсентьева, Олеся Богданова, Анастасия Довбыш.

В оригинале произведения Льва Толстого лежит история трагической любви замужней дамы Анны Карениной и блестящего офицера Алексея Вронского на фоне счастливой семейной жизни дворян Константина Лёвина и Кити Щербацкой. Положение героини становится особенно тяжёлым, когда от неё полностью отворачивается свет, поскольку никто не рискует общаться с «преступной женщиной».

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Как писали Юга.ру, в Молодежном театре Краснодара 9-12 ноября состоятся премьерные показы нового спектакля «Цахес». В основе сценария лежит новелла Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер», написанная в 1819 году.