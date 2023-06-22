В России купили права на новый и последний в карьере мультфильм Миядзаки

Последнюю полнометражную ленту «Ветер крепчает» мультипликатор выпустил в 2013 году и объявил о завершении карьеры. Однако он продолжил работать в студии Ghibli, основателем которой является. Три года спустя Миядзаки все-таки приступил к работе над адаптацией одноимённого романа Ёсино Гэндзабуро 1937 года. Уточняется, что это аниме точно станет финальным в карьере 82-летнего режиссера и самым масштабным проектом в истории компании.

Подробности о новом фильме Миядзаки держат в секрете. Ghibli решила не выпускать никаких промоматериалов, кроме единственного постера. Известно только, что аниме расскажет о школьнике, переживающем смерть отца. Мальчик переезжает к дяде, познает мир и задается вопросами о его справедливости и равенстве.

Точную дату проката в России сообщат в скором времени. Премьера в Японии состоится 14 июля.

Миядзаки известен анимациями «Унесённые призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Рыбка Поньо на утесе». В ноябре 2014 года он был награждён премией «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

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