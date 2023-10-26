В Краснодаре обустраивают территорию около трамвайного узла на Московской

В Краснодаре на новом трамвайном узле по улице Московской устанавливают остановочные павильоны. Они оснащены электронными информационными табло и адаптированы для маломобильных граждан. Об этом Юга.ру рассказал представитель проекта «Новый трамвай Краснодара» Антон Смертин.

Сейчас на Московской идет монтаж обогревов трамвайных стрелок к зиме. Это первые в городе автоматические системы. Они включаются, когда столбик термометра опускается до 5 градусов, растапливают снег и лед.

Также в районе узла идет обустройство зеленой зоны. Там уже установили восемь круглых скамей. Весной специалисты «Центра озеленения и экологии» высадят там 23 дерева.