В Краснодаре обустраивают территорию около трамвайного узла на Московской

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Смертина, предоставлено для Юга.ру
    © Фото Антона Смертина, предоставлено для Юга.ру

Около нового трамвайного узла в Краснодаре поставили остановочные павильоны

В Краснодаре на новом трамвайном узле по улице Московской устанавливают остановочные павильоны. Они оснащены электронными информационными табло и адаптированы для маломобильных граждан. Об этом Юга.ру рассказал представитель проекта «Новый трамвай Краснодара» Антон Смертин.

Сейчас на Московской идет монтаж обогревов трамвайных стрелок к зиме. Это первые в городе автоматические системы. Они включаются, когда столбик термометра опускается до 5 градусов, растапливают снег и лед. 

Также в районе узла идет обустройство зеленой зоны. Там уже установили восемь круглых скамей. Весной специалисты «Центра озеленения и экологии» высадят там 23 дерева. 

  • © Фото Антона Смертина, предоставлено для Юга.ру
    © Фото Антона Смертина, предоставлено для Юга.ру
  • © Фото Антона Смертина, предоставлено для Юга.ру
    © Фото Антона Смертина, предоставлено для Юга.ру

Ранее Юга.ру писали, что реконструкцию трамвайного узла проводят в рамках строительства новой ветки в район Западного обхода. 

В районе КубГТУ заменили 1,2 км рельсошпальной решетки и построили еще 200 метров новых путей. Новым отрезком связали улицу Островского с Садовой и Крайней, а улицу Красных зорь — с Московской.

Благоустройство Краснодар Трамвай

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