В Краснодаре обустраивают территорию около трамвайного узла на Московской
Около нового трамвайного узла в Краснодаре поставили остановочные павильоны
В Краснодаре на новом трамвайном узле по улице Московской устанавливают остановочные павильоны. Они оснащены электронными информационными табло и адаптированы для маломобильных граждан. Об этом Юга.ру рассказал представитель проекта «Новый трамвай Краснодара» Антон Смертин.
Сейчас на Московской идет монтаж обогревов трамвайных стрелок к зиме. Это первые в городе автоматические системы. Они включаются, когда столбик термометра опускается до 5 градусов, растапливают снег и лед.
Также в районе узла идет обустройство зеленой зоны. Там уже установили восемь круглых скамей. Весной специалисты «Центра озеленения и экологии» высадят там 23 дерева.
Ранее Юга.ру писали, что реконструкцию трамвайного узла проводят в рамках строительства новой ветки в район Западного обхода.
В районе КубГТУ заменили 1,2 км рельсошпальной решетки и построили еще 200 метров новых путей. Новым отрезком связали улицу Островского с Садовой и Крайней, а улицу Красных зорь — с Московской.