В Краснодаре закончилась реконструкция путей около КубГТУ. Трамваи вернулись на свои маршруты
В Краснодаре трамваи, которые меняли схему движения в июле, вернулись на свои маршруты
На пересечении улиц Островского и Московской закончили реконструкцию трамвайного узла. С утра 24 июля все трамваи вернулись на свои маршруты, сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».
В телеграм-канале проекта модернизации трамвайной сети рассказали, что новым отрезком впервые связали улицу Островского с линией по улицам Садовой и Крайней. Кроме того, улицу Красных Зорь соединили с Московской.
В будущем узел свяжет центральную и западную части города. После окончания строительства новой линии по новому отрезку запустят трамвайный маршрут №13 от улицы Декабристов до Немецкой деревни.
Как писали Юга.ру, узел реконструировали в рамках строительства новой ветки в район Западного обхода. За месяц около КубГТУ заменили 1,2 километра рельсошпальной решетки и построили еще 200 метров новых трамвайных путей.
Напомним, трамвайная линия пройдет от Западного трамвайного депо по Красных Партизан к Западному обходу, Немецкой деревне, «Баскет-Холлу» и улице Московской.
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