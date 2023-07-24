В Краснодаре закончилась реконструкция путей около КубГТУ. Трамваи вернулись на свои маршруты

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Краснодаре трамваи, которые меняли схему движения в июле, вернулись на свои маршруты

На пересечении улиц Островского и Московской закончили реконструкцию трамвайного узла. С утра 24 июля все трамваи вернулись на свои маршруты, сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».

В телеграм-канале проекта модернизации трамвайной сети рассказали, что новым отрезком впервые связали улицу Островского с линией по улицам Садовой и Крайней. Кроме того, улицу Красных Зорь соединили с Московской. 

Читайте также:

В будущем узел свяжет центральную и западную части города. После окончания строительства новой линии по новому отрезку запустят трамвайный маршрут №13 от улицы Декабристов до Немецкой деревни.

Как писали Юга.ру, узел реконструировали в рамках строительства новой ветки в район Западного обхода. За месяц около КубГТУ заменили 1,2 километра рельсошпальной решетки и построили еще 200 метров новых трамвайных путей.

Напомним, трамвайная линия пройдет от Западного трамвайного депо по Красных Партизан к Западному обходу, Немецкой деревне, «Баскет-Холлу» и улице Московской.

Благоустройство Краснодар Общественный транспорт Трамвай

Все материалы по теме:

Новости

В Кисловодске обвалилась подпорная стена и раздавила автомобили
В горах Краснодарского края спасатели на вертолете эвакуировали туриста с почечной коликой
В Адыгее возбудили уголовное дело после ДТП со смертью ребенка
В Краснодаре закончилась реконструкция путей около КубГТУ. Трамваи вернулись на свои маршруты
Многокилометровые пробки и ДТП. Что происходит на дороге к Черному морю утром 24 июля
Жители Краснодара рассказали Бастрыкину о смене УК без их ведома и подписях мертвых душ. СК проводит проверку

Лента новостей

Реклама на сайте