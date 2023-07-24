В Краснодаре закончилась реконструкция путей около КубГТУ. Трамваи вернулись на свои маршруты

В Краснодаре трамваи, которые меняли схему движения в июле, вернулись на свои маршруты

На пересечении улиц Островского и Московской закончили реконструкцию трамвайного узла. С утра 24 июля все трамваи вернулись на свои маршруты, сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».

В телеграм-канале проекта модернизации трамвайной сети рассказали, что новым отрезком впервые связали улицу Островского с линией по улицам Садовой и Крайней. Кроме того, улицу Красных Зорь соединили с Московской.