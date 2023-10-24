В Краснодаре пройдет фестиваль аниме

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре в ТРК «СБС Мегамолл» с 30 октября по 5 ноября пройдет фестиваль для поклонников аниме и K-pop

В программе кинопоказы новых и классических фильмов, любимые герои, ярмарка, конкурсы, косплей-шоу, дефиле.

Так, в кинотеатре «МОНИТОР СБС» можно будет посмотреть ленты «Красавица и дракон» (12+) и «Мирай из будущего» (6+) Мамору Хосоды, «Красная черепаха» (6+) Михаэля Дюдок де Вита, «Вайолет Эвергарден. Фильм» (12+) Таити Исидатэ, «Влюблённые в небо» (12+) Масаки Татибана, «Дитя погоды» (12+) Макото Синкая, «Дореми: В поисках волшебства» (12+) Ю Катамани и Дзюнъити Сато. Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-центре «Бронзовая лошадь» 28-29 октября пройдет фестиваль-пристрой бездомных собак и кошек. Организаторы ставят перед собой цель найти любящих и заботливых хозяев животным из приютов.

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