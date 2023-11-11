Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве Рембрандта

По словам организаторов, знаменитого голландского мастера называют самым русским из зарубежных художников. Что-то в его живописной манере, героях и сюжетах особенно отзывается в отечественном зрителе.

О жизненном пути и творчестве живописца расскажет искусствовед, куратор и галерист Мария Тевзадзе.

Рембрандт Харменс ван Рейн — крупнейший представитель золотого века голландской живописи. Единственный из голландских художников, которого по причине особой значимости стали называть не по фамилии или полному имени. Самые известные работы: «Возвращение блудного сына», «Продавец очков», «Автопортрет», «Урок анатомии доктора Тульпа», «Ночной дозор», «Даная».

Начало лекции в 19:00. Стоимость участия 1000 рублей, предварительная запись по телефону +7 (989) 235-55-57. Галерея «Март» находится по адресу улица Путевая, 1.

Как писали Юга.ру, в краснодарской кофейне Surf Coffe X Red 11 ноября состоится лекция «Миф о женщине вчера и сегодня: античные героини в литературе 20 века» от образовательного проекта Vita Nuova. Участники поговорят об античных женщинах и узнают об их непростых, но героических судьбах.