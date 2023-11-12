В Краснодаре пройдет лекция о кавказском эпосе

В краснодарском магазине «Чарли» 17 ноября пройдет лекция «Нартский эпос: жизнь и смерть богов и героев в горах Кавказа»

Участники поговорят об отражении общей структуры мифа в кавказском эпосе, выяснят, почему язычество не хочет интегрироваться в христианство, а также обсудят несколько сюжетов из эпоса.

Встречу проводит лектор Vita Nuova Виктор Венгерский.

Начало в 19:30. Стоимость 500 рублей, запись в телеграм-канале. Книжный магазин «Чарли» находится по адресу: улица Красная, 69.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском художественном музее имени Коваленко открылась персональная выставка Алексея Апиша «Взрывное чувство». Живопись художника пронизана силой эмоций и заставляет задуматься над проблемами современности.