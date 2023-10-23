В Северском районе Краснодарского края загорелся лес на площади почти 10 га

Спасатели тушат лесной пожар на площади 9,7 га в Северском районе Кубани у горы Собер. В регионе действует предупреждение о пожароопасности

Минприроды Краснодарского края сообщило , что 23 октября в Северском районе загорелся лес. Площадь пожара, по данным ведомства, увеличилась до 9,7 га. К тушению привлекли 59 человек и 16 единиц техники.

Как сообщает МЧС Кубани, возгорание сухой травы и лесной подстилки произошло у горы Собер на территории Азовского сельского поселения. Спасатели отметили, что местному населению ничего не угрожает.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в регионе с 23 по 24 октября действует штормовое предупреждение по высокой пожароопасности четвертого класса. О том, как вести себя во время пожаров в городе или на природе, мы писали здесь. В случае ЧС можно позвонить по номерам: 112, 101, 01.



Напомним, что вечером 22 октября в Музыкальном микрорайоне Краснодара загорелась мансарда многоэтажки. От огня пострадали четыре квартиры.