В Северском районе Краснодарского края загорелся лес на площади почти 10 га
Спасатели тушат лесной пожар на площади 9,7 га в Северском районе Кубани у горы Собер. В регионе действует предупреждение о пожароопасности
Минприроды Краснодарского края сообщило, что 23 октября в Северском районе загорелся лес. Площадь пожара, по данным ведомства, увеличилась до 9,7 га. К тушению привлекли 59 человек и 16 единиц техники.
Как сообщает МЧС Кубани, возгорание сухой травы и лесной подстилки произошло у горы Собер на территории Азовского сельского поселения. Спасатели отметили, что местному населению ничего не угрожает.
По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в регионе с 23 по 24 октября действует штормовое предупреждение по высокой пожароопасности четвертого класса. О том, как вести себя во время пожаров в городе или на природе, мы писали здесь. В случае ЧС можно позвонить по номерам: 112, 101, 01.
Напомним, что вечером 22 октября в Музыкальном микрорайоне Краснодара загорелась мансарда многоэтажки. От огня пострадали четыре квартиры.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Геленджике 29 августа произошло самое крупное возгорание леса за последние восемь лет. Площадь пожара достигла 118 га. Его тушили трое суток. В огне погибли многие растения из Красной книги. На их восстановление понадобятся десятилетия.