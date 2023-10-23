В Краснодарском крае температура воздуха упадет на 10 градусов

С 24 октября в Краснодарском крае начнет холодать

По его словам, со вторника днем на улице будет 17-19 °С. Вильфанд отметил, что хоть температура и понизится, она будет вполне комфортной.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал , что с 24 октября в Краснодарском крае начнет холодать. Температура воздуха понизится на 10 градусов.

Как писали Юга.ру, 23 октября в Краснодарском крае сохранится теплая погода. Днем будет до 24-29 °С. А с 24 октября синоптики обещают дожди.

Напомним, в некоторых районах края уже выпал первый снег. Местами в крае температура воздуха ночью опускалась до -4 °С.