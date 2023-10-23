В Краснодарском крае ожидается переменная облачность и без осадков

В понедельник, 23 октября, в регионе ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер 4-9 м/с, днем местами порывы 10-12 м/с. На Черноморском побережье возможны порывы до 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15 °С, местами в предгорных районах 5-10 °С. Днем воздух прогреется до 24-29 °С, местами на Азовском побережье 18-23 °С. В горах ночью 4-9 °С, днем 18-23 °С, на Черноморском побережье ночью 12-17 °С, днем 20-25 °С.

В Краснодаре также ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер 4-9 м/с, температура воздуха ночью 12-14 °С, днем 26-28 °С.

24 октября местами в Краснодарском крае прогнозируют дождь, грозу, днем в отдельных районах ливень.