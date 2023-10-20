Актер фильма «9 рота» Сослан Фидаров стал министром культуры Северной Осетии
Глава Северной Осетии — Алании назначил на должность министра культуры республики актера из «9 роты» Сослана Фидарова
Сослан Фидаров, сыгравший в фильме «9 рота», стал министром культуры Северной Осетии — Алании. Соответствующий указ о назначении 20 октября подписал глава республики Сергей Меняйло.
«Сослан Фидаров назначен на должность министра культуры Республики Северная Осетия — Алания», — сообщает пресс-служба администрации Северной Осетии.
По данным ТАСС, Фидаров с 2014 года находился в Донбассе и является участником СВО.
Сослан Фидаров — заслуженный артист республики Северная Осетия — Алания. Он известен по роли рядового Тимура Бекбулатова по кличке «Пиночет» в фильме «9 рота» Федора Бондарчука. Он играл в постановках Североосетинского драмтеатра имени Евгения Вахтангова и театра «Мастер» в Москве.
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