Краснодарцев просят рассказать, как им удобнее взаимодействовать с городской властью

Краснодарский край

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  • © Фото Press Foto, freepik.com
    © Фото Press Foto, freepik.com

Мэрия Краснодара запустила онлайн-опрос о формах взаимодействия с городской властью

Власти Краснодара просят горожан ответить, какую форму взаимодействия с чиновниками они считают самой эффективной. Онлайн-опрос запустили на сайте мэрии города.

Пройти его можно до 16 ноября. Анкета состоит из шести вопросов с вариантами ответа. Сначала просят указать, проживаете ли вы в городе, пол и возраст, а затем ответить на основные вопросы.

Власти спросили краснодарок, почему они откладывают беременность:

Горожан просят назвать, какой способ связи с администрацией они считают самым эффективным. На выбор дается семь вариантов ответа. Среди них — телеграм-каналы, личный прием или письменное обращение. Завершает анкету вопрос о трудоустройстве.

Ранее Юга.ру писали, что мэрия Краснодара составила рекомендации по новогоднему оформлению города. В департаменте архитектуры советуют использовать белые и желтые светодиодные гирлянды, а также не сочетать больше трех цветов при декорировании.

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