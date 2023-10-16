Краснодарцев просят рассказать, как им удобнее взаимодействовать с городской властью

Пройти его можно до 16 ноября. Анкета состоит из шести вопросов с вариантами ответа. Сначала просят указать, проживаете ли вы в городе, пол и возраст, а затем ответить на основные вопросы.

Власти Краснодара просят горожан ответить, какую форму взаимодействия с чиновниками они считают самой эффективной. Онлайн-опрос запустили на сайте мэрии города.

Горожан просят назвать, какой способ связи с администрацией они считают самым эффективным. На выбор дается семь вариантов ответа. Среди них — телеграм-каналы, личный прием или письменное обращение. Завершает анкету вопрос о трудоустройстве.

Ранее Юга.ру писали, что мэрия Краснодара составила рекомендации по новогоднему оформлению города. В департаменте архитектуры советуют использовать белые и желтые светодиодные гирлянды, а также не сочетать больше трех цветов при декорировании.