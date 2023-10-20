Ремонт в здании кинотеатра «Болгария» в Краснодаре планируют завершить летом 2024 года

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В мэрии Краснодара рассказали о ходе ремонта в кинотеатре «Болгария»

Предыстория: В 2000 году кинотеатр «Болгария» в Краснодаре арендовала киносеть «Монитор». В 2017 году власти заговорили о переоборудовании здания под местный КВН, но от этой инициативы отказались.

В декабре 2020 года у «Монитора» истек срок аренды помещения. Мэрия Краснодара решила не продлевать договор. Теперь, после реконструкции, там планируют открыть молодежный центр. На ремонт здания кинотеатра направили более 92 млн рублей.

Пресс-служба мэрии Краснодара 19 октября сообщила, что ремонт в кинотеатре «Болгария» планируют закончить летом 2024 года. Сейчас там начался первый этап реконструкции. В здании отремонтируют кровлю, заменят сети освещения, отопления и водоснабжения. По данным пресс-службы администрации города, все ремонтные работы ведут по графику.

В Краснодаре в районе кинотеатра «Болгария» откроют ресторан паназиатской кухни:

«В итоге мы получим современный культурно-досуговый центр с киноконцертным залом, зоной коворкинга, студией звукозаписи и залом-трансформером, в котором можно будет проводить мероприятия разного формата — от лекций и мастер-классов до выставок и концертов», — рассказала начальница управления культуры Ирина Удовицкая.

Пока идет ремонт, студенты КубГУ помогают разрабатывать дизайн-проект фойе.

«Мы просим жителей близлежащих домов отнестись с пониманием к проведению работ, в частности, к ситуациям, когда специалисты на некоторое время перегораживают проезд для вывоза мусора и доставки материалов», — отметил директор центра культуры Краснодара Андрей Коряченцев.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре Николаевский бульвар на улице Автолюбителей пообещали благоустроить до 14 ноября.

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