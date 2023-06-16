Новые 100-рублевые купюры поступили в оборот в Краснодарском крае. Вот как они выглядят

Банкнота 100 рублей нового образца, дизайн 2022 года, в оборот поступила в июне 2023 года © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Банкнота 100 рублей нового образца, дизайн 2022 года, в оборот поступила в июне 2023 года © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Центробанк выпустил в обращение новую 100-рублевую купюру. У банкноты изменились цвет и оформление

Российский Центробанк ввел в оборот обновленные 100-рублевые купюры. Банкнота выполнена в оливково-оранжевом цвете и содержит QR-код. Он ведет на страницу Банка РФ с описанием защитных признаков банкноты. Модернизированную купюру представили в России еще летом 2022 года, но в Краснодарском крае в оборот она поступила сегодня, 16 июня. Новых банкнот в обращении пока будет немного. В ЦБ считают, что в массовой замене купюр пока нет нужды.

Новые купюры постепенно заменят ветхие. Дизайн банкнот, которые сейчас находятся в обращении, разрабатывали почти 30 лет назад. 100-рублевые купюры образца 1997 года не обновляли последние 10 лет. «Таким образом, назрела необходимость подтянуть защитный комплекс и усовершенствовать дизайн банкнот, повысив их до уровня, реализованного в 200 и 2000-рублевых купюрах Новые 100-рублевые банкноты по стилю похожи на выпущенные в 2017 году 200 и 2000 рублей — они яркие, современные, и что важно: имеют усиленный комплекс защиты от подделки», — рассказал заместитель начальника Южного ГУ Банка России Владимир Лютов. Также он добавил, что новые банкноты более технологичные и прочные.

Новая купюра посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На её лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а слева вверху расположен герб России. На оборотной стороне теперь будет Ржевский мемориал Советскому Cолдату. В верхней правой части банкноты находится надпись «2022» — год выпуска.

Банкнота 100 рублей образца 2022 года, новый дизайн. Поступила в оборот в июне 2022 года © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру