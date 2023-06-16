Новые 100-рублевые купюры поступили в оборот в Краснодарском крае. Вот как они выглядят
Центробанк выпустил в обращение новую 100-рублевую купюру. У банкноты изменились цвет и оформление
Российский Центробанк ввел в оборот обновленные 100-рублевые купюры. Банкнота выполнена в оливково-оранжевом цвете и содержит QR-код. Он ведет на страницу Банка РФ с описанием защитных признаков банкноты.
Модернизированную купюру представили в России еще летом 2022 года, но в Краснодарском крае в оборот она поступила сегодня, 16 июня. Новых банкнот в обращении пока будет немного. В ЦБ считают, что в массовой замене купюр пока нет нужды.
Новые купюры постепенно заменят ветхие. Дизайн банкнот, которые сейчас находятся в обращении, разрабатывали почти 30 лет назад. 100-рублевые купюры образца 1997 года не обновляли последние 10 лет.
«Таким образом, назрела необходимость подтянуть защитный комплекс и усовершенствовать дизайн банкнот, повысив их до уровня, реализованного в 200 и 2000-рублевых купюрах Новые 100-рублевые банкноты по стилю похожи на выпущенные в 2017 году 200 и 2000 рублей — они яркие, современные, и что важно: имеют усиленный комплекс защиты от подделки», — рассказал заместитель начальника Южного ГУ Банка России Владимир Лютов. Также он добавил, что новые банкноты более технологичные и прочные.
Новая купюра посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На её лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а слева вверху расположен герб России.
На оборотной стороне теперь будет Ржевский мемориал Советскому Cолдату. В верхней правой части банкноты находится надпись «2022» — год выпуска.
Юга.ру писали о том, что в оборот на территории края уже поступили новые 5-рублевые купюры. Хотя это не юбилейные, а обычные банкноты, их начали продавать в сети как редкость. Редкими они пока могут казаться только потому, что еще недостаточно распространены в обиходе, так как многие пользуются безналичным расчетом.
После введения новых банкнот купюры старого образца по-прежнему остаются действительны. Они будут выходить из оборота естественным путем из-за обветшания. Ориентировочно большая часть таких банкнот выйдет из активного оборота только ближе к 2035 году.
Центробанк планирует обновить и другие банкноты образца 1997 года, включая 10, 50, 500, 1000 и 5000 рублей. Банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей собираются ввести в обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, 10 и 50 рублей — в 2025 году.