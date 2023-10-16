Контрактник из Адыгеи пытается оспорить приговор за отказ участвовать в СВО по состоянию здоровья

Адыгея

Распечатать

  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

Суд приговорил контрактника из Адыгеи к 2,5 годам колонии за отказ участвовать в СВО. Апелляционная инстанция оставила решение в силе

В июле 2023 года Майкопский гарнизонный военный суд приговорил контрактника к двум с половиной годам колонии-поселения за отказ участвовать в СВО. Как пишет «Ъ-Кубань», во время построения мужчина сообщил об отказе отправляться в зону СВО. Он сослался на проблемы со здоровьем, обострение хронического заболевания. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа).

Читайте также:

Контрактник подал иск в апелляционную инстанцию. Заседание состоялось 13 октября, суд оставил приговор в силе. По данным «Ъ-Кубань», адвокат контрактника направит иск в кассационную инстанцию.

Напомним, блогера из Новокубанска приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима по статье о фейках про ВС РФ. А здесь Юга.ру рассказывали историю семьи Абрамовых, в которой жена пытается вернуть мужа с СВО. По ее словам, у мужчины проблемы со здоровьем и его не должны были мобилизовать.

Адыгея Армия СВО Суд Украина

Все материалы по теме:

Новости

Новая марина в Геленджике сможет принимать суда в 2024 году
Краснодарский край занял 18 место по доходам населения — эксперты
Контрактник из Адыгеи пытается оспорить приговор за отказ участвовать в СВО по состоянию здоровья
В Сочи отключат воду для проведения работ по подготовке к зимнему сезону
В Краснодаре утром скопились 6-балльные пробки
Неделя в Краснодарском крае будет жаркой и дождливой

Лента новостей

Переселение душ, поиски вдохновения, космические приключения
12 октября, 13:21
Переселение душ, поиски вдохновения, космические приключения
Рассказываем, что посмотреть в кино с 12 октября
«Первый раз в кабине сидишь, как в звездолёте»
13 октября, 10:52 Реклама
«Первый раз в кабине сидишь, как в звездолёте»
Как кубанский аграрий купил комбайн Ростсельмаш и собирает не меньше 1,5 тонны урожая в год
Много слёз и маленькие чудеса
10 октября, 10:57
Много слёз и маленькие чудеса
Репортаж с 20‑летия приюта для животных «Краснодог» в Краснодаре

Реклама на сайте