Контрактник из Адыгеи пытается оспорить приговор за отказ участвовать в СВО по состоянию здоровья

Суд приговорил контрактника из Адыгеи к 2,5 годам колонии за отказ участвовать в СВО. Апелляционная инстанция оставила решение в силе

В июле 2023 года Майкопский гарнизонный военный суд приговорил контрактника к двум с половиной годам колонии-поселения за отказ участвовать в СВО. Как пишет «Ъ-Кубань», во время построения мужчина сообщил об отказе отправляться в зону СВО. Он сослался на проблемы со здоровьем, обострение хронического заболевания. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа).

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Контрактник подал иск в апелляционную инстанцию. Заседание состоялось 13 октября, суд оставил приговор в силе. По данным «Ъ-Кубань», адвокат контрактника направит иск в кассационную инстанцию.