Жителя Краснодарского края осудили на восемь с половиной лет за фейки о ВС РФ

Блогер из Новокубанска получил восемь с половиной лет колонии общего режима за распространение ложной информации о действиях ВС РФ

Предыстория: Блогера из Новокубанска Александра Ноздринова 9 декабря 2022 года обвинили в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ (пп. «г,д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Ему грозило до 10 лет колонии.

29 сентября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Новокубанский районный суд огласил приговор в отношении Александра Ноздринова.

По данным следствия, в марте 2022 года подсудимый разместил на своем канале в мессенджере фотографий с надписями, содержащими недостоверную информацию о действиях ВС РФ в ходе СВО. За это блогер получил деньги от пользователя в качестве благодарности. В расследовании дела участвовали сотрудники ФСБ.



Суд признал мужчину виновным. Ему назначили восемь с половиной лет колонии общего режима. Также Ноздринову на четыре года запретили заниматься деятельностью, связанной с работой в СМИ. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что жителя Краснодара в августе осудили на шесть лет за попытку поджечь военкомат.