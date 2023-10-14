Владельцы онлайн-бизнеса могут принять участие в премии и выиграть до 250 тыс. рублей

Вся Россия

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  • © Фото предоставлено АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
    © Фото предоставлено АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

Тинькофф объявил сбор заявок на ежегодную премию для героев онлайн-торговли Tinkoff eCommerce Awards 2023

В этом году список номинаций «Оскара» электронной коммерции значительно расширили. Принять участие в конкурсе могут не только селлеры на маркетплейсах, но и онлайн-предприниматели, интернет-магазины, площадки для продаж и отраслевые медиа.

Методологию для определения победителей Tinkoff eCommerce Awards 2023 разработали при участии аналитического агентства Data Insight. Оно специализируется на анализе рынка электронной коммерции.

Лето, море, Сириус:

Премию Tinkoff eCommerce Awards 2023 будут вручать в 11 номинациях. Победителей в четырех из них — «Мультиселлер», «eCom-прорыв», «Онлайн-трансформация» и «Прямой контакт» — определит экспертное жюри. Победителей семи других номинаций определят на основе объективных данных о потребительских предпочтениях клиентов экосистемы Тинькофф, а также голосованием экспертов, покупателей и предпринимателей.

«В этом году мы решили существенно расширить премию: добавили номинации — как экспертные, так и заявочные. В выборе победителей среди крупного бизнеса нам помогут наши клиенты — онлайн-предприниматели и покупатели, которые смогут выбрать тех, кто ведет за собой eCommerce», — рассказал Илья Кретов, директор Tinkoff eCommerce.

Селлеры и интернет-магазины могут подать заявку на участие в номинациях:

  • «Мультиселлер» — за выдающиеся результаты продаж селлеров на нескольких онлайн-площадках одновременно;
  • «eCom-прорыв» — за вдохновляющие успехи в онлайн-продажах молодого бренда;
  • «Онлайн-трансформация» — за эффективный переход в онлайн-продажи из оффлайн-бизнеса;
  • «Прямой контакт» — за впечатляющие результаты продаж по собственным каналам.

Подать заявку на участие может любой предприниматель, который занимается онлайн-торговлей: продает на маркетплейсах, в интернет-магазинах, собственных приложениях и на любых других площадках до 10 ноября 2023 года.

Как продавать на маркетплейсах и не разориться:

Среди номинаций, выбранных на основе аналитики, голосования экспертов, покупателей и предпринимателей:

  • «Настоящий лидер» — за вдохновение всего рынка, лидерство по обороту и количеству клиентов;
  • «Выбор селлеров» — за лучший сервис для селлеров;
  • «Выбор покупателей» — за лучший сервис для покупателей;
  • «Медиа года» — за самый заметный медийный вклад в развитие eCommerce;
  • «Маркетинг года» от сервиса «Долями» — за самые яркие маркетинговые кампании локального бренда;
  • «Личный кабинет года» от Tinkoff ID — за самый удобный и функциональный кабинет;
  • «Касса года» от Тинькофф Кассы и Tinkoff Pay — за самую впечатляющую конверсию в оплату.

Победитель в каждой номинации получит:

  • Финансовую поддержку в размере 250 000 рублей на развитие бизнеса от Tinkoff eCommerce;
  • 10 000 рублей на доставку в маркетплейсы от «Деловых линий»;
  • 50 000 бонусов на продвижение и персональный менеджер при подключении от Яндекс Маркета;
  • 30 000 бонусов на продвижение на Ozon;
  • 30 000 бонусов на продвижение в категории «Товары» на Авито;
  • Сертификат на доставку на сумму 20 000 рублей для юридических лиц от Boxberry;
  • Бесплатные продукты для создания собственного маркетплейса или запуска интернет-магазина от CS-Cart;
  • Скидку 70 000 рублей на все услуги сервиса фулфилмента для маркетплейсов «Кактус»;
  • Консалтинг или исследование по медиа-инвестициям от перформанс-агентства icontext.

Tinkoff eCommerce Awards 2023 пройдет в три этапа:

  • 11 октября — 10 ноября — сбор заявок и составление списка участников;
  • 10 — 29 ноября — формирование шорт-листа, голосование и экспертная оценка жюри;
  • 30 ноября — награждение победителей, которое состоится на конференции Tinkoff eCommerce 2023.

В экспертное жюри Tinkoff eCommerce Awards вошли представители ключевых игроков отрасли:

  • Илья Кретов, директор Tinkoff eCommerce;
  • Федор Вирин, партнер аналитического агентства Data Insight;
  • Дмитрий Ольшанский, руководитель коммерческого департамента Яндекс Маркета;
  • Илоанга Ершова, директор по развитию бизнеса в категории fashion на Ozon;
  • Александр Самсонов, директор по стратегическим партнерствам Авито;
  • Вадим Ибрагимов, руководитель бизнес-направления Boxberry;
  • Мария Азлецкая, исполнительный директор перформанс-агентства icontext;
  • Наталия Субботина, сооснователь и генеральный директор eCommerce-сервиса «Кактус».

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