Владельцы онлайн-бизнеса могут принять участие в премии и выиграть до 250 тыс. рублей

Тинькофф объявил сбор заявок на ежегодную премию для героев онлайн-торговли Tinkoff eCommerce Awards 2023

В этом году список номинаций «Оскара» электронной коммерции значительно расширили. Принять участие в конкурсе могут не только селлеры на маркетплейсах, но и онлайн-предприниматели, интернет-магазины, площадки для продаж и отраслевые медиа. Методологию для определения победителей Tinkoff eCommerce Awards 2023 разработали при участии аналитического агентства Data Insight. Оно специализируется на анализе рынка электронной коммерции.

Премию Tinkoff eCommerce Awards 2023 будут вручать в 11 номинациях. Победителей в четырех из них — «Мультиселлер», «eCom-прорыв», «Онлайн-трансформация» и «Прямой контакт» — определит экспертное жюри. Победителей семи других номинаций определят на основе объективных данных о потребительских предпочтениях клиентов экосистемы Тинькофф, а также голосованием экспертов, покупателей и предпринимателей. «В этом году мы решили существенно расширить премию: добавили номинации — как экспертные, так и заявочные. В выборе победителей среди крупного бизнеса нам помогут наши клиенты — онлайн-предприниматели и покупатели, которые смогут выбрать тех, кто ведет за собой eCommerce», — рассказал Илья Кретов, директор Tinkoff eCommerce.

Селлеры и интернет-магазины могут подать заявку на участие в номинациях: «Мультиселлер » — за выдающиеся результаты продаж селлеров на нескольких онлайн-площадках одновременно;

» — за выдающиеся результаты продаж селлеров на нескольких онлайн-площадках одновременно; «eCom-прорыв» — за вдохновляющие успехи в онлайн-продажах молодого бренда;

— за вдохновляющие успехи в онлайн-продажах молодого бренда; «Онлайн-трансформация» — за эффективный переход в онлайн-продажи из оффлайн-бизнеса;

— за эффективный переход в онлайн-продажи из оффлайн-бизнеса; «Прямой контакт» — за впечатляющие результаты продаж по собственным каналам. Подать заявку на участие может любой предприниматель, который занимается онлайн-торговлей: продает на маркетплейсах, в интернет-магазинах, собственных приложениях и на любых других площадках до 10 ноября 2023 года.

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Среди номинаций, выбранных на основе аналитики, голосования экспертов, покупателей и предпринимателей: «Настоящий лидер » — за вдохновение всего рынка, лидерство по обороту и количеству клиентов;

» — за вдохновение всего рынка, лидерство по обороту и количеству клиентов; «Выбор селлеров » — за лучший сервис для селлеров;

» — за лучший сервис для селлеров; «Выбор покупателей » — за лучший сервис для покупателей;

» — за лучший сервис для покупателей; «Медиа года » — за самый заметный медийный вклад в развитие eCommerce;

» — за самый заметный медийный вклад в развитие eCommerce; «Маркетинг года » от сервиса «Долями» — за самые яркие маркетинговые кампании локального бренда;

» от сервиса «Долями» — за самые яркие маркетинговые кампании локального бренда; «Личный кабинет года» от Tinkoff ID — за самый удобный и функциональный кабинет;

от Tinkoff ID — за самый удобный и функциональный кабинет; «Касса года» от Тинькофф Кассы и Tinkoff Pay — за самую впечатляющую конверсию в оплату.

Победитель в каждой номинации получит:

Финансовую поддержку в размере 250 000 рублей на развитие бизнеса от Tinkoff eCommerce;

10 000 рублей на доставку в маркетплейсы от «Деловых линий»;

50 000 бонусов на продвижение и персональный менеджер при подключении от Яндекс Маркета;

30 000 бонусов на продвижение на Ozon;

30 000 бонусов на продвижение в категории «Товары» на Авито;

Сертификат на доставку на сумму 20 000 рублей для юридических лиц от Boxberry;

Бесплатные продукты для создания собственного маркетплейса или запуска интернет-магазина от CS-Cart;

Скидку 70 000 рублей на все услуги сервиса фулфилмента для маркетплейсов «Кактус»;

Консалтинг или исследование по медиа-инвестициям от перформанс-агентства icontext. Tinkoff eCommerce Awards 2023 пройдет в три этапа: 11 октября — 10 ноября — сбор заявок и составление списка участников;

10 — 29 ноября — формирование шорт-листа, голосование и экспертная оценка жюри;

30 ноября — награждение победителей, которое состоится на конференции Tinkoff eCommerce 2023.

В экспертное жюри Tinkoff eCommerce Awards вошли представители ключевых игроков отрасли: Илья Кретов, директор Tinkoff eCommerce;

Федор Вирин, партнер аналитического агентства Data Insight;

Дмитрий Ольшанский, руководитель коммерческого департамента Яндекс Маркета;

Илоанга Ершова, директор по развитию бизнеса в категории fashion на Ozon;

Александр Самсонов, директор по стратегическим партнерствам Авито;

Вадим Ибрагимов, руководитель бизнес-направления Boxberry;

Мария Азлецкая, исполнительный директор перформанс-агентства icontext;

Наталия Субботина, сооснователь и генеральный директор eCommerce-сервиса «Кактус».