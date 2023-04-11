Поплавать в чистом море с видом на горы и Олимпийский парк, прокатиться на велосипеде по семикилометровой набережной или бесплатно потренироваться на «умной» спортплощадке у моря. Где на нашем побережье все это доступно каждому? Пока только в Сириусе.

Рассказываем, почему планировать летний отдых здесь нужно уже в середине весны, где лучше остановиться и как сэкономить на проживании.

Как рассказала АТОР, в этом году россияне активно бронируют летний отдых уже в апреле, а спрос в сравнении с прошлогодним вырос на 30-57%. Сочи традиционно вошел в пятерку самых популярных курортов. Чтобы успеть выбрать подходящий отель и номер в нем, эксперты советуют искать варианты в конце марта-начале апреля.

Горнолыжный сезон позади, поэтому большинство сочинских туристов летом выбирает жилье поближе к морю. Одно из самых мощных мест притяжения здесь — Сириус — федеральная территория в Имеретинской низменности, окруженная Кавказскими горами и Черным морем.

Где забронировать номер? Чтобы удобно добираться до «ласточки» или аэропорта и посмотреть все самое интересное на море и в горах, лучше выбрать крупную сеть отелей в самом сердце Сириуса, например Sirius Hotels.

Здесь есть четыре комплекса: Omega Sirius. Отель для семейного отдыха и деловых поездок в центре Олимпийского парка рядом с Парком науки и искусства «Сириус». В каждом номере есть балкон с видом на Черное море, олимпийские объекты или Кавказские горы. Работают ресторан, лобби-бар, детская комната, тренажерный зал, парковка, бизнес-центр, фирменный магазин «Сириус», летом — оборудованный пляж. Отдохнуть здесь можно вместе с питомцем весом до 15 кг.

© Фото предоставлено Sirius Hotels

Delta Sirius. Стильный отель рядом с «Сочи Автодромом» и Олимпийским парком. Из панорамных окон видны Кавказские горы, Олимпийский парк или трасса «Формулы-1». Здесь есть ресторан, лобби-бар, зал с настольными играми, бизнес-корнер, парковка и фирменный магазин «Сириус», где можно приобрести билеты на развлечения. Трехразовое питание по системе «шведский стол». В пяти минутах езды от отеля — оборудованный пляж.

© Фото предоставлено Sirius Hotels

Gamma Sirius. Гостиничный комплекс на берегу Черного моря. В пешей доступности орнитологический парк, благоустроенная набережная, лучшие пляжи Имеретинской низменности и развлечения для взрослых и детей. На территории работают ресторан, детская площадка, комната матери и ребенка, детский клуб «Сириус», медицинская клиника «Сириус», фирменный магазин «Сириус», прачечная самообслуживания, аптека, парковка и благоустроенный пляж.

© Фото предоставлено Sirius Hotels

Где лучшие пляжи? Пляжи Имеретинской бухты — самые южные в Сочи. Они считаются одними из самых чистых на Черноморском побережье — поблизости нет крупных промышленных объектов, а над берегом, в отличие от Большого Сочи, не проходит ветка ж/д- или автодороги.

© Фото предоставлено Sirius Hotels

Берег здесь галечный, за ним ухаживают круглый год. Уже в середине марта в Сириус привезли 10 тыс. кубометров камней и по ночам восстанавливают пляжную полосу. В июне на пляже «Сириус» хотят открыть воркаут-площадку с бесплатными утренними и вечерними тренировками, например, по йоге или бачате.

Крупные сети отелей обустраивают собственные пляжи. На всех трех пляжах Sirius Hotels в сезон работают: душ и кабинки для переодевания;

аренда шезлонгов, зонтиков, бунгало, пуфов, качелей;

воркаут-площадка;

детская комната;

аренда сапов;

бар, мороженое, курортные товары;

спасатели и медпункт.

Летом для гостей отелей курсирует бесплатный трансфер на пляж. Открыть пляж возле отеля Sirius Gamma планируют 15 мая, а остальные — 1 июня. Удобнее всего следить за новостями, афишей мероприятий или просто вдохновляться красивыми видео в телеграм-канале Sirius Hotels.

Не только море Еще один плюс Сириуса: отдыхать здесь одинаково удобно и одному, и с семьей, и даже с самыми маленькими детьми. Если хотите провести время активно, вам понравятся бесплатный и большой спортивный парк под открытым небом, набережная, оборудованная велодорожками, морской сап-серфинг, аттракционы «Сочи Парка».

Если нужно перезагрузиться, можно погулять и понаблюдать за животными в орнитологическом парке, посмотреть фильмы в планетарии или съездить в горы (от отелей Sirius Hotels до Красной Поляны — всего 40 минут). Подробным планом путешествия по Сириусу мы делились здесь, а о разных активностях рассказывали тут.

В «Сириусе» работают 50 программ «умного» туризма для всей семьи: гончарное искусство, робототехника, языковые и художественные курсы, 3D-моделирование. Занятия проходят в Парке науки и искусства «Сириус», где можно поучаствовать в еженедельных экскурсиях, тематических мастер-классах и научных шоу.

Учись там, где другие отдыхают: Как освоить гончарный круг и итальянский язык на Черном море

Как сэкономить на проживании? Поскорее определиться с датой отпуска и следить за акциями на официальном сайте. Например, сейчас в отеле действует спецпредложение «Выгодный с завтраком», по которому можно сэкономить до 30% и получить 10% кешбэка при оплате картой «Тинькофф», а также накопить мили «Аэрофлот Бонус». Во всех отелях Sirius Hotels дети до пяти лет проживают и питаются бесплатно при бронировании на официальном сайте.

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