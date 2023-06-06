Как продавать на маркетплейсах и не разориться? В Краснодаре прошел Лекторий для онлайн-предпринимателей от Tinkoff eCommerce

30 мая в пространстве «Пустое место» прошел бесплатный Лекторий от Tinkoff eCommerce. На Зиповской, 5/33 собрались предприниматели, которые уже продают свои товары на маркетплейсах или только собираются освоить онлайн-торговлю.

Вместо клишированных презентаций на экране спикеры говорили о провалах на работе, делились личными историями, а еще — рассекретили нишу, которая успешней всего «заходит» в онлайне у краснодарских предпринимателей. Такой неформальный подход сработал еще до начала лектория. Журналистка Юга.ру побывала на мероприятии и делится увиденным и услышанным.

От физалиса к коллаборациям Первые гости подтягиваются на кофе-брейк и знакомятся друг с другом. За одним из столиков собрались пять девушек. Сначала они обсуждают, каков на вкус физалис на канапе, а уже через пару минут одна из них просит совета: хочет выйти на маркетплейс, но не знает, стоит ли — у нее совсем небольшой магазин канцтоваров.

Новые знакомые советуют обязательно попробовать, но не торопиться — посмотреть, что продают конкуренты, и сделать красивые фотографии для карточек. Тут же возникают идеи для коллабораций: одна из собеседниц продает на Wildberries носки с забавными надписями, другая — детскую одежду, и если добавить к ним симпатичную записную книжку с ручкой, получится неплохой подарочный набор.

Пока девушки обмениваются контактами, ведущий приглашает гостей на выступление первого спикера.

«Цифры управляют миром» На сцене руководитель продуктов Tinkoff eCommerce Андрей Казаков рассказывает, какие «грабли» можно встретить на пути к успешной онлайн-торговле и о том, как важно держать «ноги на земле» и следить за цифрами ежедневно.

«Чтобы создать успешный бизнес, его нужно окутать спидометрами, которые показывают, куда вообще он движется, нет ли какого-то проседания. Может быть, я уже прогорел или, наоборот, стал миллионером. Ежедневный пульс ваших продаж — это заказы, выручка и выкупы. Каждый день мы смотрим, что происходит: нет ли каких-то резких взлетов и падений, ожидаемый этот рост или хаотичный. Это первый спидометр, за которым нужно следить ежедневно», — говорит спикер.

Андрей Казаков © Фото предоставлено АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

Бизнесу важно развиваться сразу на нескольких площадках и везде продавать эффективно. Взять на себя сложные технические процессы и аналитику могут такие сервисы как Тинькофф Селлер, который помогает предпринимателям управлять продажами в едином личном кабинете, менять цены и остатки, а также предоставляет аналитику на основе внешних данных и информации с Ozon и Wildberries. Другое решение — Конструктор сайтов Тинькофф — позволяет предпринимателям создать полноценный интернет-магазин с возможностью принимать оплату и обрабатывать заказы самостоятельно без привлечения разработчиков.

Краснодар, по словам эксперта, не случайно выбрали местом проведения Лектория — город вошел в тройку лидеров среди регионов по росту онлайн-предпринимательства. Всего продуктами для бизнеса в Тинькофф пользуются уже 220 тыс. селлеров.

Один из гостей просит поделиться, в какой сфере онлайн-торговля растет в Краснодаре. Ко всеобщему удивлению, Андрей отмечает, что успешнее всего краснодарцы продают на маркетплейсах не одежду или обувь, а книги.

© Фото предоставлено АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

Тренд на жизнь Следующее выступление запомнилось зрителям своей искренностью и показало, как важно не бояться показать покупателю неидеальную картинку.

Маркетинг- и PR-директор «Краснополянской Косметики» Елизавета Носова рассказала, как переехала из Москвы в Красную поляну в поисках работы мечты. Она устроилась на горную эко-ферму площадью 7 га с солнечными батареями, полем кактусов, дамасскими розами, опунцией и 5-ю тоннами улиток, которым устраивают спа.

Каждый день компания сталкивается с новыми приключениями — забавными и не очень. Поэтому собственники решили отказаться от рекламы с красивым фасадом и показать в сети жизнь, как она есть — со всеми ошибками и неудачами. И не прогадали — сейчас «Краснополянская Косметика», помимо собственных сайта и восьми магазинов, продается на Wildberries, OZON, в «Золотом Яблоке», 25 магазинах «Рив Гош» и не только.

Елизавета Носова © Фото предоставлено АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

Елизавета Носова © Фото предоставлено АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

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После выступлений гости задали вопросы спикерам и снова отправились на перерыв, чтобы пообедать и поучаствовать в нетворкинге.

В «Зоне роста» на Лектории предприниматели и будущие онлайн-продавцы обсуждают с Тинькофф Экспертами «больные» места бизнеса: аудит карточек товаров, настройку рекламы и SEO-оптимизацию. Новые продавцы, которые не смогли поучаствовать в мероприятии, могут получить схожие консультации онлайн — они будут бесплатными до 31 июля.

Один из гостей Илья Панин делится: «Мы из Кемерово приехали в эти края, теперь живем в Майкопе. Я — совладелец бизнеса. Продаем электрические твердотопливные котлы «Неделька» — это для Сибири и Дальнего Востока в основном, хотя отправляли товар и в Крым, и в Краснодар и в Армавир. Года три торгуем на маркетплейсах, на OZONе — не первый год сезонно успешно, в январе-феврале все грустно, а в августе-сентябре без сна можно работать. У экспертов в «Зоне роста» сегодня узнали про аналитику, нам обещали перезвонить и довести до ума наши карточки. В Сибири нет мероприятий такого формата». Для тех, кто не смог приехать и услышать советы от спикеров вживую, все выступления сохранили на видео, посмотреть их можно на сайте.

© Фото предоставлено АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

«Порыдали и дальше в строй» Ведущий снова зовет гостей в зал, и на этот раз на сцену приглашают руководителя отдела продаж «Почты России» в Краснодаре Диану Дряхлову. Она говорила о том, как новая команда помогла гиганту «развернуться» и стать мобильнее. Многих гостей удивил новый функционал «Почты», ведь теперь отправить и получить заказ можно без очереди, если оформить его дома в приложении. Интересно, что и «последнюю милю» любого заказа в маркетплейсе до пункта выдачи часто доставляет тоже «Почта России».

Диана Дряхлова © Фото предоставлено АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

Диана Дряхлова © Фото предоставлено АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

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Завершило Лекторий выступление совладелицы и основательницы брендов DNK Russia и DNK Kids Анны Ничковой. Компания уже 8 лет производит одежду для взрослых и детей в Ростове-на-Дону и продает по всей России. Многим бренд запомнился коллаборацией с Роскосмосом и лицензионным Чебурашкой на футболках. Анна отметила, что помимо маркетплейсов, много усилий ушло на разработку сайта, и теперь это основной канал продаж.

Анна заверяет, что за «успешным успехом» — годы труда и много набитых «шишек». Тем, кто только вышел на маркетплейсы, Ничкова советует не пугаться того, что что-то идет не по плану: «Факапы случаются каждый день, и если из них пытаться делать что-то интересное — вот это креатив. Если совсем больно, пошли порыдали дома, и дальше в строй».

Анна Ничкова © Фото предоставлено АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

Анна Ничкова © Фото предоставлено АО «ТИНЬКОФФ БАНК»