Ученые заявили о рекордном за 20 лет объеме камбалы калкан в Азовском море

Весной 2023 года в Азовском море поймали 350 тонн камбалы калкан. Это самый высокий показатель за последние 20 лет

Ученые Азово-черноморского филиала «ВНИРО» сообщили, что с 1 марта по 30 апреля в Азовском море добыли 350 тонн калкана. Это на 80 тонн больше показателя добычи этого вида камбалы в Черном море и самый высокий показатель за последние 20 лет.

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«За последние три года рост запаса камбалы достиг почти 3 тысячи тонн. Благоприятные условия обитания способствуют тому, что камбала калкан распространилась практически во всей акватории моря. Рекомендовано восстановить специализированный сетной промысел камбалы в Азовском море. Впервые за последние 20 лет был произведен полномасштабный промысел калкана», — рассказала главный специалист лаборатории морских рыб Азово-Черноморского филиала «ВНИРО» Ульяна Александрова. По данным специалистов ВНИРО, с 2006 года наблюдается рост солености Азовского моря. Для этого вида рыбы комфортны показатели выше 13-14 промилле. Сейчас соленость Азовского моря составляет 14,85 промилле. С 1 сентября разрешен осенний промысел калкана. Активный вылов начнется после снижения температуры воды и уменьшения количества медуз.

Азовский калкан, или азовский ромб — хищная костная рыба отряда камбалообразных. Это мелкая форма Черноморского калкна, обитающего в Азовском море. Зимой и летом он держится на глубине, а весной и осенью переходит на мелководье.



У калкана тело покрыто костными бугорками. Нижняя часть калкана белого цвета, а глазная сторона буроватая, с красноватыми пятнами. У этой рыбы нет чешуи. Также калкан может менять окраску в зависимости от цвета дна для маскировки. Челюсти вооружены ровными щетинообразными зубами. Максимальная длина тела 85 см, а масса — 12 кг.



Молодой калкан питается мелкой рыбой, ракообразными и моллюсками, а взрослый — донной рыбой и крабами и поедает в сутки не менее 150 граммов.