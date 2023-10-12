В Краснодаре утром образовались 6-балльные пробки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 12 октября пробки в Краснодаре достигли 6 баллов

Автомобилисты Краснодара утром попали в сильные пробки. Сервис «Яндекс.Карты» оценил пробки в 6 баллов.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Самые сильные заторы образовались на Тургеневском мосту, улицах Сормовской, Уральской, Восточно-Кругликовской, Школьной, Мачуги и Бершанской. Также пользователи карт сообщают о четырех ДТП. 

Ранее Юга.ру писали о пробках из-за светофора на улице Лаперуза. Местные жители жалуются на постоянные заторы, а власти говорят, что проблема решится после реконструкции дороги. 

Краснодар Пробки

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