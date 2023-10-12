В Краснодаре утром образовались 6-балльные пробки

Автомобилисты Краснодара утром попали в сильные пробки. Сервис «Яндекс.Карты» оценил пробки в 6 баллов.

Самые сильные заторы образовались на Тургеневском мосту, улицах Сормовской, Уральской, Восточно-Кругликовской, Школьной, Мачуги и Бершанской. Также пользователи карт сообщают о четырех ДТП.

Ранее Юга.ру писали о пробках из-за светофора на улице Лаперуза. Местные жители жалуются на постоянные заторы, а власти говорят, что проблема решится после реконструкции дороги.