В Краснодаре утром образовались 6-балльные пробки
Утром 12 октября пробки в Краснодаре достигли 6 баллов
Автомобилисты Краснодара утром попали в сильные пробки. Сервис «Яндекс.Карты» оценил пробки в 6 баллов.
Самые сильные заторы образовались на Тургеневском мосту, улицах Сормовской, Уральской, Восточно-Кругликовской, Школьной, Мачуги и Бершанской. Также пользователи карт сообщают о четырех ДТП.
Ранее Юга.ру писали о пробках из-за светофора на улице Лаперуза. Местные жители жалуются на постоянные заторы, а власти говорят, что проблема решится после реконструкции дороги.
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