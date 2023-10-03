В станице Полтавской Краснодарского края горит мусорный полигон

На Кубани в станице Полтавской загорелось 5 га мусора на полигоне отходов

Погибших и пострадавших нет. К тушению привлекли 58 спасателей и 24 единицы техники. Отметим, свалка находится в двух километрах от станицы.

На мусорном полигоне в станице Полтавской произошел пожар площадью 5 га. Около 7:30 огонь удалось локализовать, сообщили в пресс-службе МЧС.

Станичники давно выступают за закрытие свалки. Они говорят о ее вреде для населения и рисовых полей. Почитать про это можно в нашем сюжете.

Как писали Юга.ру, свалку ТБО недавно посетил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он сказал, что для закрытия полигона необходимо провести экспертизу и выяснить, заражены ли земля и вода.

Ранее кубанские рисоводы заявили, что вода из сбросных каналов не используется для полива риса и назвали слова активистов клеветой.