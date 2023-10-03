В Кабардинке до конца 2023 года ликвидируют мусорный полигон
Власти Кубани обещают проконтролировать подрядчика, который занимается рекультивацией полигона в Кабардинке
Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин сообщил, что мусорный полигон в Кабардинке ликвидируют до конца 2023 года. Он отметил, что работу подрядчика контролируют власти.
Напомним, свалка площадью 17,2 га находится в лесу. В сентябре 2022 года рекультивацию полигона оценили в 756,9 млн рублей.
В будущем на месте свалки планируют сделать парк и назвать его в честь Федора Конюхова. Путешественник сказал, что собирается украсить новую рекреационную зону собственными скульптурами.
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Прошунин добавил, что до конца 2024 года хотят рекультивировать свалки в Краснодаре, Горячем Ключе и Славянске-на-Кубани. Сейчас на всех объектах уже приступили ко второму этапу — техническому.
Как писали Юга.ру, недавно губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с жителями станицы Полтавской и побывал на мусорном полигоне. Глава края сказал, что закрытие свалки возможно только после того, как госэкспертиза установит, что земля и воздух рядом с ней заражены. Напомним, 3 октября свалка загорелась.