В Кабардинке до конца 2023 года ликвидируют мусорный полигон

Власти Кубани обещают проконтролировать подрядчика, который занимается рекультивацией полигона в Кабардинке

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин сообщил, что мусорный полигон в Кабардинке ликвидируют до конца 2023 года. Он отметил, что работу подрядчика контролируют власти.

Напомним, свалка площадью 17,2 га находится в лесу. В сентябре 2022 года рекультивацию полигона оценили в 756,9 млн рублей.

В будущем на месте свалки планируют сделать парк и назвать его в честь Федора Конюхова. Путешественник сказал, что собирается украсить новую рекреационную зону собственными скульптурами.