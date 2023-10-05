Жители Полтавской попросили Путина выяснить причины пожара на свалке

В Краснодарском крае третий день горит полигон ТБО в станице Полтавской. Люди не верят, что причиной пожара стал поджог, и просят провести проверку

Жители станицы Полтавской написали письмо в администрацию президента РФ и попросили дать поручения прокуратуре и СК выяснить причины возгорания на мусорном полигоне. Они предполагают, что настоящей причиной пожара стал не поджог, а халатность должностных лиц и нарушение правил хранения отходов.

«В результате коллективной безответственности и халатности мы сейчас вынуждены дышать ядовитым дымом и самостоятельно решать вопросы защиты от отравления и временной эвакуации», — сказано в письме.

Также в обращении написано, что ранее органы власти не реагировали должным образом на возмущения местных жителей. Поэтому люди просят проверить различные ведомства на соблюдение законодательства о рассмотрении жалоб.

Кроме того, по словам жителей Полтавской, свалка продолжает гореть, а дым от пожара накрыл станицу. Экоактивистка Наталья Гаряева рассказала Юга.ру, что ночью было видно очаги открытого пламени. Люди жалуются на едкий запах, дым и ухудшение самочувствия.

«Режим ЧС до сих пор не объявлен. Мы, как общественники, написали письма главам поселения, района и Кондратьеву с просьбой ввести ЧС. Ответов пока нет. Почему не вводят ЧС — не знаю. Я думаю, что силой местных спасателей погасить этот пожар практически невозможно», — сказала Гаряева.

Такая обстановка была в Полтавской 4 октября: