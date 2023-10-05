Жители Полтавской попросили Путина выяснить причины пожара на свалке
В Краснодарском крае третий день горит полигон ТБО в станице Полтавской. Люди не верят, что причиной пожара стал поджог, и просят провести проверку
Жители станицы Полтавской написали письмо в администрацию президента РФ и попросили дать поручения прокуратуре и СК выяснить причины возгорания на мусорном полигоне. Они предполагают, что настоящей причиной пожара стал не поджог, а халатность должностных лиц и нарушение правил хранения отходов.
«В результате коллективной безответственности и халатности мы сейчас вынуждены дышать ядовитым дымом и самостоятельно решать вопросы защиты от отравления и временной эвакуации», — сказано в письме.
Также в обращении написано, что ранее органы власти не реагировали должным образом на возмущения местных жителей. Поэтому люди просят проверить различные ведомства на соблюдение законодательства о рассмотрении жалоб.
Кроме того, по словам жителей Полтавской, свалка продолжает гореть, а дым от пожара накрыл станицу. Экоактивистка Наталья Гаряева рассказала Юга.ру, что ночью было видно очаги открытого пламени. Люди жалуются на едкий запах, дым и ухудшение самочувствия.
«Режим ЧС до сих пор не объявлен. Мы, как общественники, написали письма главам поселения, района и Кондратьеву с просьбой ввести ЧС. Ответов пока нет. Почему не вводят ЧС — не знаю. Я думаю, что силой местных спасателей погасить этот пожар практически невозможно», — сказала Гаряева.
Такая обстановка была в Полтавской 4 октября:
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю 4 октября сказали, что тление на свалке продолжается. Тушение осложняется ветром и задымлением. Пожарные начали изолировать тлеющие участки, засыпая грунтом и поливая водой.
В Роспотребнадзоре сказали, что специалисты продолжают мониторить среднесуточные показатели воздуха. По данным ведомства, превышения концентрации вредных веществ в воздухе нет.
Как писали Юга.ру, пожар на свалке ТБО недалеко от станицы Полтавской начался ночью 3 октября. По официальным данным, площадь возгорания составила 5 га.
Все материалы по теме: