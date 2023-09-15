«Полигон должен быть закрыт». Губернатор Кубани посмотрел на свалку в Полтавской и пообщался с жителями станицы

Вениамин Кондратьев побывал в Полтавской и сказал, что в станице проверят качество воды и грунта

«Все это необходимо проверить, провести государственную экспертизу. Здесь полагаться на мнение частных организаций — опасно, должна быть дана объективная оценка. Обращусь к руководителю краевого Роспотребнадзора Марии Потемкиной с просьбой проверить здесь качество воздуха, воды и грунта. И на основе заключения будем принимать решение о дальнейшем функционировании полигона», — сказал Кондратьев.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 14 сентября встретился с жителями станицы Полтавской, которые требуют закрытия мусорного полигона. По словам главы Кубани, закрытие свалки возможно, если госэкспертиза покажет, что земля и вода заражены.

Также губернатор добавил, что тело полигона в любом случае не должно расти в сторону станицы.

«Я считаю, это моя точка зрения, как человека, наверное, а может быть и губернатора, что полигон конечно должен быть закрыт. Вопрос — когда. Вопрос в том, что, если мы нго закроем, ситуация может быть еще хуже с точки зоения экологической обстановки», — добавил глава края.

По словам председателя общественного совета по закрытию Полтавского мусорного полигона Натальи Гаряевой, встреча с главой края прошла конструктивно.

«Губернатор по-человечески был в шоке от увиденного. Мы выразили серьезную обеспокоенность объективностью экспертиз, но он пообещал, что обратится к Потемкиной», — сказала Гаряева.

Также она добавила, что жители Полтавской сейчас сотрудничают с СК и направили ходатайство на привлечение к экспертизам своего эколога.

Также некоторые жители опасаются, что экспертиза может не состояться:

«Второй год только разговоры. За это время десять раз можно было все проверить от и до! И в суд подавали, и экспертизы делали, и решения выносили.никто их не выполняет!», — пишут в соцсетях.

Ранее Юга.ру писали, что кубанские рисоводы назвали клеветой слова активистов о качестве риса в Полтавской. Они говорят, что вода из ближайших сбросных каналов к полигону ТБО не используется для полива риса.