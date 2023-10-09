В ГУ МЧС Краснодарского края прокомментировали выселение женщины с территории ведомства

Начальница пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю опровергла незаконность выселения Виктории Сеник с сыном из единственного жилья

Предыстория. 28 сентября жительница Краснодара Виктория Сеник сообщила Юга.ру, что её с сыном выселили из единственного жилья, принадлежащего МЧС и расположенного по адресу улица Уральская, 121. Вещи семьи КАМАЗом вывезли на склад на улице Новороссийской, 104, якобы, не предоставив описи имущества.

9 октября начальница пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Дарья Диюнова сообщила Юга.ру официальную позицию. По её словам, Виктория Сеник не являлась женой действующего на тот момент сотрудника МЧС РФ и не имела прав на проживание в помещении, принадлежащем ведомству.

«Решением суда её проживание признано незаконным. Суд обязал её освободить помещение без предоставления ведомством жилищной площади», — сказала Диюнова.

Как писали Юга.ру, 27 сентября стало известно о задержании главы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ). Уголовное дело расследуют в главном следственном управлении СК России. Причиной его возбуждения стало должностное нарушение от 2021 года.

На следующий день Волынкина доставили в Басманный суд Москвы. Руководителю ГУ МЧС региона грозит до 10 лет лишения свободы. ТАСС сообщает, что в зале суда генерал-лейтенант не стал отрицать вину.