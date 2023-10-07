В СКФО планируют создать туристический маршрут для автотуристов

В СМИ появилась информация о планах создать пилотный маршрут по Северному Кавказу для автотуристов

На форуме «Чегем-2023» президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев рассказал журналистам ТАСС, что на территории Северного Кавказа планируют запуск национального туристического автомобильного маршрута.

По словам Лобарева, проект обсудят с представителями всех регионов СКФО. В случае согласия каждого реализация маршрута займет около двух лет.

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В проект планируют включить информационно навигационные сети для самостоятельных путешествий туристов на автомобиле по Северному Кавказу. Система расскажет о местах для парковки, кемпингах, станциях технического обслуживания, АЗС.

Также с участием экспертов авторы проекта планируют создать аудиогиды с рассказами о важных объектах на пути.