В СКФО планируют создать туристический маршрут для автотуристов
В СМИ появилась информация о планах создать пилотный маршрут по Северному Кавказу для автотуристов
На форуме «Чегем-2023» президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев рассказал журналистам ТАСС, что на территории Северного Кавказа планируют запуск национального туристического автомобильного маршрута.
По словам Лобарева, проект обсудят с представителями всех регионов СКФО. В случае согласия каждого реализация маршрута займет около двух лет.
В проект планируют включить информационно навигационные сети для самостоятельных путешествий туристов на автомобиле по Северному Кавказу. Система расскажет о местах для парковки, кемпингах, станциях технического обслуживания, АЗС.
Также с участием экспертов авторы проекта планируют создать аудиогиды с рассказами о важных объектах на пути.
Напомним, недавно команда студентов создала сервис для путешествий по Северному Кавказу. Подробнее о мини-приложении «Эльбрус» мы писали здесь.